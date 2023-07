A zimbabwei Harare ad otthont a világ legnagyobb tőzsdei ralijának. Az idén eddig közel 800 százalékot emelkedett a helyi tőzsde indexe. Ám ez nem a gazdasági fejlődést jelzi, csak a hiperinflációs spirált, hiszen a fogyasztói árak emelkedésének üteme is 100 százalék feletti. Tavaly 269 százalékot is mértek. Ráadásul ezen a törpetőzsdén, ahol a kapitalizáció csupán 1,8 milliárd dollár, nem ritka az ennyire kiugró index teljesítmény. 2020-ban 1046 százalékos volt az éves produkció. Igaz, a jegybank irányadó rátája is 150 százalék.

.A tőzsde vonzerejét jórészt a makacs inflációnak köszönheti. Annyira megingott a bizalom a helyi pénzben, hogy szinte

minden zimbabwei dollár a tőzsdén köt ki, egyedül a bikapiac nyújt védelmet a pénzromlás ellen.

A külföldi befektetők már rég elhagyták az ottani tőkepiacot, a napi 650 ezer dollárnyi forgalom a helyi kisbefektetőknek köszönhető. Az 1894-ben alapított,

zimbabwei tőzsdét most a 23 ezer lakossági ügyfél élteti.

A hararei börzén 55 részvény a kínálat, és természetesen itt is vannak blue chipek, mint a Delta italgyártó, az Econet telekomcég vagy az Ecocash mobiltárca-szolgáltató.

A külföldiek nincsenek elragadtatva a helyi tőzsde ralijától. Ahogy Hasnain Malik, a dubaji székhelyű Tellimer kutatócég elemzője fogalmazott:

A zimbabwei tőzsderalit az infláció elleni fedezetet kereső helyi befektetők vételei fűtik, akik alig hisznek a helyi valutában, és nem könnyen jutnak amerikai dollárhoz.

A helyi befektetők attól is tartanak, hogy miként az 2020-ban történt, a szabályozók ismét hetekre bezárják a tőzsdét.