Állva hagyta az elemzőket az Alphabet: a Google anyacége mind a bevételnél, mind a nyereségnél túlszárnyalta a Refinitiv elemzői konszenzusát. A társaság az idei második negyedévben 74,60 milliárd dolláros forgalmat mutatott ki a keddi amerikai piaczárást követően publikált gyorsjelentésében, szemben a 72,82 milliárdos várakozással, míg az egy részvényre eső nyereségnél (EPS) 1,44 dollár állt szemben az 1,34 dolláros prognózissal.

A bevételek közel kilencven százalékát a hirdetésekből szerzi az Alphabet.

Fotó: AFP

Ami szintén pozitívum, hogy nemcsak az elemzői várakozásokat, de egy évvel korábbi saját teljesítményét is legyűrte az Alphabet, bevételi soron 7 százalékos pluszt mutatott ki, míg 18,37 milliárd dolláros adózott profitja 14,7 százalékos előrelépést takar 2022-hez képest.

A 74,60 milliárd dolláros bevételből a Google szolgáltatásai – kiemelten a hirdetési üzletág – 66,28 milliárd dollárt hoztak, de ide tartozik a többi között az Android, Chrome, Google Maps, Google Play, Search, a YouTube és az eszközgyártó részleg is. Sokat hozott a konyhára az is, hogy

a Musk-féle Twittertől – azaz ma már X-től – és más platformoktól elforduló hirdetők a Google-hoz pártoltak.

A felhőüzletág bevétele 28 százalékkal, 8,06 milliárd dollárra ugrott, még a minden egyéb úri huncutságot és forrásigényes fejlesztéseket, innovációkat magában foglaló stabil veszteségforrás, a Other Bets is összekapart 285 millió dollárt. Igaz, ehhez 813 millió dolláros működési veszteség társult, így már csak itt kell pozitívba fordítani a gazdálkodást, hiszen a felhőüzletágnál is sikerült a tavalyi 590 millió dolláros veszteségből 395 millió dolláros üzemi nyereségbe fordítani az eredményt.

A meglepetést keltő eredmények a részvényárfolyamra is pozitív hatással voltak, a piaczárást követő elektronikus kereskedésben az Alphabet részvényei 8 százalékkal drágultak. A kiemelkedő teljesítményt a hirdetési piac „feltámadása” mellett a felhőüzletág számlájára írják az elemzők. Az ezt övező bizonytalanságokat szertefoszlatta az Alphabet.

Növekedési szakaszában új dimenzióba lép az Alphabet, lenyűgözők a számaik épp akkor, amikor a piac azon hezitál, képes lesz-e felzárkózni a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásában előbbre járó riválisaihoz, így a Microsofthoz és a Facebookot üzemeltető Meta Platformshoz

– lelkendezett Thomas Monteiro, az Investing.com vezető elemzője. A Reutersnek nyilatkozva hozzátette: a számok azt bizonyítják, hogy a Google stabilan megvetette a lábát a felhőszolgáltatások túlzsúfolt piacán, és most már a mesterséges intelligenciára alapozott fejlesztéseire koncentrálhat.

Riválisokból nincs hiány – a mesterséges intelligencia átírhatja az erőviszonyokat.

Fotó: Shutterstock

Méghozzá nem akárkinek az irányításával, hiszen az Alphabet-sikersorozat egyik kulcsfigurája irányítja szeptembertől ezt a területet. Ruth Porat pénzügyi igazgató asszonyról van szó, az egyik legelismertebb nagyvállalati vezetőről, aki emellett az elnöki pozíciót is megkapja a vállalatnál.

Poratot 2015-ben a Morgan Stanley-től igazolták, és ma már a Szilícium-völgy meghatározó vezetői között tartják számon. Feladata lesz még a pénztemető Other Betsből nyereséges vállalkozást faragni, valamint ő felügyeli majd az Alphabet globális terjeszkedési politikájának végrehajtását.

Megmarad a hozzáférése a kasszakulcshoz is, az MI-alkalmazások fejlesztése ugyanis rendkívül sokba kerül.

Mint Ruth Porat az elemzői konferencián jelezte, a szerverberuházások mellett az Alphabet a negyedévben 10,58 milliárd dollárt fordított kutatás-fejlesztésre, a keret döntő részét az MI-re költötte. Gyakorlatilag a bevételből minden hetedik dollár a jövőbeni technológiák kifejlesztésére ment el, s ennek a hasznosulásához még sok idő kell.

Mindenesetre a Google keresőszolgáltatásai már nagyban alkalmazzák az MI-t, s most azt tesztelik, melyik formáját tudják a hirdetések célba juttatásához a leghatékonyabban felhasználni. A hirdetők 80 százaléka már igénybe veszi valamelyik MI-alkalmazásukat.

A fejlesztéseket felhasználva a Google továbbra is a hirdetési piaci legfontosabb szereplője kíván maradni

– húzta alá Sundar Pichai vezérigazgató. Következő lépésben a felhasználók a Gmail, Google Photos és az Android mobil operációs rendszer felokosításakor is találkozhatnak majd az MI egyes kényelmi funkcióival.