A Wizz Air augusztus 3-án tette közzé a 2024-es pénzügyi évének első negyedéves jelentését. A Concorde most kiadott elemzése szerint a riport abszolút pozitív meglepetést okozott, miután a cég minden soron verte mind az elemzői konszenzust, mind a várakozásaikat. Az elemzői modell felülvizsgálatához a gyorsjelentést megelőző napon közzétett júliusi forgalmi adatok is hozzájárultak. A Wizz Air elképesztően magas, majd 95 százalékos telítettségről számolt be. A Concorde 12 havi horizonton 23,9 fontról 40 fontra emelte a célárat, és az ajánlást csökkentésről vételre módosította. Hétfőn a Wizz Air 23,69 fonton nyitott Londonban. Az új célár 68 százalékos felértékelődési potenciált jelez a pénteki záróárhoz képest.

Fotó: Shutterstock

A vállalat profit-előrejelzése változatlanul 350–450 millió euró között maradt a futó 2024-es pénzügyi évre vonatkozóan. Ám az első három hónap eredményeit és a jelenlegi utazási és árazási trendeket figyelembe véve ezt

konzervatívnak tekinti a Concorde.

Véleményük szerint sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy az iparág további normalizációja esetén a profit ennek a sávnak a teteje körül alakulhat. Várakozásuk szerint 443 millió euró lehet, közel 70 millióval több, mint amit korábban vártak. Ez egyben rekordprofit lenne a cég életében.

A Concorde előrejelzése szerint a Wizz Air durván 4,9-es előretekintő P/E (árfolyam/nyereség) rátán forog, miközben az EV/EBITDA (társaság értéke/eredmény) mutató mindössze 4,4-es. A historikus árazást figyelembe véve az alulértékeltség

oly mértékű félreárazottságra utal,

amely miatt az indokolatlanul nagy diszkontnak el kellene tűnnie, vagyis az árfolyam normalizációját várják.

A jelenlegi iparági környezet és a részvény megítélése az árazás szempontjából – meglátásuk szerint – most

kiváló hosszú távú beszállási pontokat teremtett a papírban,

így azt javasolják a befektetőknek, hogy a részvényárfolyam volatilitását hosszú távú pozícióépítésre használják ki. Erre szerintük lehet is alkalom a következő 1-2 hónapban, mert az augusztus és a szeptember hagyományosan gyenge hónapnak számít az európai légiszektor részvényei számára.