Döntés az új üzemanyagárról Magyarországon: órákon belül meglépheti a Mol, amiről régóta sokan beszélnek

Hetek óta csökkenti az üzemanyagok árát a Mol, de csupán „araszol” a piaci folyamatok után. A Holtankoljak szerint augusztus 1-jétől mostanáig a benzin 2, a gázolaj 11 forinttal lett olcsóbb nagykereskedelmi szinten, a benzinkutak árazásában pedig az átlagár a benzinnél 3, a dízelnél 12 forint mínuszt mutat.

Tankolás – csökkenhet az ára / Fotó: Székelyhidi Balázs

A 95-ös benzin 587 forintos és a gázolaj 607 forintos literenkénti ára helyett augusztus 1-jéhez képest most

a 95-ös benzin ára 584 forint,

a gázolajé pedig 595 forint.

Az árcsökkentés kedvező az autósoknak, de ennél nagyobb lépések is beleférnének, ugyanis augusztus 1-jétől az olaj 71 dollárról jött le 66-ra, a dollár-forint árfolyam meg 344-ről 338-ra csökkent. Tehát mindkét fő ármeghatározó tényező jelentősen mozdult el, a magyar olajcég pedig ezt nem követte le teljes egészében, mindössze kisebb mértékben változtatott a hazai üzemanyagárakon, főképp a benzin esetében.

Nagy az olajkészlet

Az Egyesült Államokban, a világ legnagyobb olajfogyasztó országában a nyersolajkészletek 1,52 millió hordóval nőttek a múlt héten – közölték piaci források az Amerikai Kőolajintézet adataira hivatkozva.

Ha az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatalának (EIA) ma délután megjelenő adatai is csökkenést mutatnak, az arra utalhat, hogy a nyári autózási szezonban a fogyasztás elérte a csúcspontját, és a finomítók lassítják a termelést.

A Reuters által megkérdezett elemzők 300 ezer hordós csökkenést várnak.

Az OPEC és az EIA kedden közzétett előrejelzései az idei termelés növekedését mutatták, ami szintén lefelé nyomta az árakat. Az EIA szerint az amerikai nyersolajtermelés 2025-ben eléri a napi 13,41 millió hordó rekordot, az OPEC pedig arra számít, hogy 2026-ban napi 1,38 millió hordóval fog növekedni, ami napi 100 ezer hordóval több az előző előrejelzésnél. A 2025-ös előrejelzést változatlanul hagyták.

A Fehér Ház enyhítette az orosz–ukrán tűzszüneti megállapodásra vonatkozó várakozásokat, ami arra késztetheti a befektetőket, hogy újragondolják az orosz szankciók enyhítését, azaz a kínálat növekedésére kisebb az esély.