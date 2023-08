Wall Street-i óriásbankoknak – köztük a Wells Fargo, a BNP Paribas, a Bank of Montreal, a Mizuho Financial Group és a Societe Generale pénzintézetnek – összesen több százmillió dolláros büntetést kell fizetniük a szabálytalankodó munkavállalóik miatt. A bankárok egy része ugyanis nem hivatalos platformokon, például WhatsAppon, SMS-ekben vagy magán e-mail-címeken keresztül is dolgozott. A kedden bejelentett bírság az Egyesült Államok legújabb intézkedése a bankszektor megregulázására.

Egyes bankárok nem csak hivatalos csatornákon keresztül dolgoztak, ami miatt az amerikai tőzsdefelügyelet megbírságolta a munkáltatóikat.

Fotó: Shutterstock

A pénzügyi cégek kötelesek figyelemmel kísérni és elmenteni az üzleti tevékenységüket érintő mindenfajta kommunikációt. A szabályozó hatóságok ezt azért írták elő a számukra, hogy könnyebb legyen az esetleges jogsértések kivizsgálása. Azonban ha a bankárok olyan üzenetküldő alkalmazásokat használnak, amelyek automatikusan törlik az üzeneteket, a hatóságoknak kifejezetten nehéz a dolguk a szabálysértések feltárásában.

A tőzsdefelügyeletet ellátó Securities and Exchange Commission (SEC) szerint

a bankok egy része nem vezette megfelelően a kommunikációját,

amit a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vizsgálata is megerősített. A cégek elismerték, hogy az alkalmazottaik az üzleti folyamatokban olyan platformokat használtak, mint az iMessage, a WhatsApp vagy a Signal.

A szabályozó hatóságok várhatóan a későbbiekben más pénzügyi szervezetekkel kapcsolatban is hoznak elmarasztaló döntést az üzletmenet nyomon követésének biztosítása érdekében. A szervezetek jelenleg is több cég kommunikációs gyakorlatát vizsgálják – tájékoztatott a Bloomberg.

Tavaly a SEC 1,1 milliárd dollárra bírságolta többek között a Bank of America, a Citigroup, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley csoportot.

Az utóbbi a bírságot kifizette, de behajtotta a szabálytalankodó alkalmazottain. A CFTC szerint ebből a cégek összesen 710 millió dollárt ismertek el. Májusban pedig az HSBC és a Scotiabank kapott 45, illetve 22,5 millió dolláros bírságot.