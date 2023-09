Rég nem látott jó formában vannak kedd délelőtt az OTP Bank részvényei, amelynek árfolyama 2,5 százalékot nőtt alig több mint egy óra alatt. A piac ismét felmelegítette azt a vélekedést, hogy az OTP Lengyelországban terjeszkedne. Ezúttal a Puls Buzniesu számolt be róla, hogy az OTP állítólag versenyben van a VeloBank megszerzéséért.

A hír nem új, három hete a Világgazdaság hasábjain már megjelent, hogy

a VeloBank iránt potenciálisan érdeklődő külföldi szereplők között van az osztrák Erste csoport és a magyar OTP Bank is. Akkori cikkünk megjelenésekor kerestük az OTP-t, de ahogy lenni szokott, a sajtóértesülést most sem kommentálja a bank. A téma minden bizonnyal az Ötvenöt éves a Világgazdaság fórumon is felmerül, ahol Wolf László, az OTP Bank vezérigazgatója is meghívott vendége a kerekasztal-beszélgetéseknek.

Színvilágban passzolna a VeloBank az OTP portfóliójába. Fotó: Shutterstock

A VeloBank főtulajdonosa, az állami Bankgarancia Alap (ez tulajdonképpen a lengyel betétbiztosítási alap) még június végén indította el az értékesítési folyamatot.

Működésének tavaly októberi kezdetén a VeloBank körülbelül 700 milliós saját tőkével rendelkezett, ami 4 százalékos Tier-1 tőkemutatót jelent, jóval alacsonyabbat a lengyel banki követelményeknél, amelyek inkább 10 százalék felettiek, vagyis

a vételáron túl a befektetőnek vélhetően fel is kell tőkésítenie a VeloBankot.

Mit érdemes tudni a VeloBankról?

Az első fél évben a VeloBank csaknem 280 millió zloty konszolidált nettó nyereséget ért el, 2023–2025-re pedig összesen 1,5 milliárd zloty nettó nyereséget célzott meg a menedzsment.

A bruttó hitelállomány szerinti rangsorban kilencedik VeloBank lakossági, mikrovállalati és lízingüzletágban érintett, 2023 március végén 2 százalékos piaci részesedésre elegendő, 42 milliárd zloty (1 zloty = 85 forint) eszközállománnyal (3,6 ezermilliárd forint) és feleekkora nettó hitelportfólióval rendelkezett, de nincs deviza-jelzáloghiteles kitettsége.

Nagy Márton: bankadó nem lesz, gazdasági növekedés igen A gazdaságfejlesztési miniszter a bankszövetséggel tárgyalt. Nagy Márton szerint idén az infláció letörése a fő cél, jövőre pedig a gazdasági növekedés helyreállítása lesz a fókuszban.

Magát a pénzintézetet a Getin Noble Bank kényszerű szerkezetátalakításakor hozták létre, mégpedig úgy, hogy a GNP portfóliójának egészséges része került hozzájuk, vagyis az összes betét, de a hitelek közül csak a zlotyportfólió. A problémás frankhitelek és a jövőbeni ügyfélperek és -követelések a GNP-nél maradtak.

A VeloBank részvényeinek 51 százaléka a Bankgarancia Alapé (a szavazati jogoknak viszont a 100 százaléka), a többi 49 százalék a nyolc legnagyobb lengyel hitelintézet által létrehozott Kereskedelmi Bankvédelmi Rendszeré (SOBK), de ez utóbbi részvénycsomag is az új tulajdonoshoz kerül.

A kötelező érvényű ajánlatokat szeptember végéig kell benyújtani, a folyamat várhatóan 2024 első negyedévében zárul le.