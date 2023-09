Már novemberben az amszterdami tőzsdére léphet a legnagyobb európai magántőke-befektetési társaság, a luxemburgi székhelyű CVC Capital Partners – értesült a Bloomberg.

Tőzsdére igyekszik a luxemburgi cég. Fotó: Shutterstock

Az amerikai hírügynökség információi szerint a cég a közelmúltban már tájékoztatta tanácsadóit a lehetséges ütemtervről, és megkezdte az előkészületeket is. Az időzítéssel kapcsolatos végleges döntés azonban még nem született meg, és még minden változhat.

A CVC tőzsdei bevezetése az egyik legnagyobb volumenű tőkepiaci tranzakció lenne idén Európában. A befektetési társaságot mintegy 15 milliárd dollárra értékelte az a 2021-es ügylet, amikor kisebbségi részvénypakettjét eladták a Blue Owl Capitalnak.

A hír azt követően röppent fel, hogy a Financial Times (FT) a múlt hónapban beszámolt róla, hogy a CVC leporolta több milliárd eurós tőzsdére lépési tervét. Az egyszer már elhatározott IPO-t (elsődleges nyilvános részvénykibocsátás) ugyanis tavaly az Ukrajna elleni orosz támadás miatt állították le, az ingatag piaci helyzetre hivatkozva.

A CVC tervei között szerepel, hogy a tőzsdei bevezetésből származó bevétel egy részét rivális vagyonkezelő vállalkozások megvásárlására fordítja – írta az FT piaci pletykák alapján.

A vállalat 140 milliárd eurónyi vagyont kezel, és a honlapja szerint több mint 120 magántőke-befektetési portfóliótársasággal rendelkezik. A magántőke-platform 90 milliárd eurót, a hitelplatform 38 milliárd eurót, a másodlagos piaci alap pedig 12 milliárd eurót menedzsel.

A Breitlingben ma már csak a kisebbségi részesedéssel rendelkeznek a luxemburgiak. Fotó: Rick Kern

Egyebek között a CVC tulajdonában áll a PT Tips brit teamárka gyártója, valamint részesedések az Authentic Brands és a Premiership Rugby nevű cégekben is. Az utóbbi az angol első osztályú rögbibajnokságot üzemeltető cég. Ha nem is fontosabb, de ismertebb gyöngyszem a kollekcióban a Breitling svájci óragyártó, az olasz Panzani tésztagyártó, a Messer vegy- és gázipari konszern, de a CVC neve a La Liga, azaz a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság jogtulajdonosai között is felbukkan. A társaságnak egyetlen magyarországi befektetése sincs a honlapján részletezett portfólió összetétele szerint.

Egy nappal korábban adta hírül a társaság, hogy befektetett a Dale Underwriting Partnersbe, amelynek a brit viszontbiztosítási piacon vannak érdekeltségei. A két vállalat stratégiai együttműködési szerződést is kötött.

Az elmúlt hetekben felélénkülni látszik a globális IPO-színtér, hiszen sikeresen lépett a parkettre Amerikában az Arm Holdings és az Instacart is.