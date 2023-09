Az EKB ugyan kamatot emelt, az európai jegybank kommunikációja mégis arra engedett következtetni, hogy ez lehetett az utolsó lépcsőfok Lagarde-ék monetáris szigorítási ciklusában, ez pedig látványos optimizmust kölcsönzött mind az európai, mind a hazai, mind pedig a tengerentúli parkettek számára egyaránt.

A csütörtöki piaci körképet nagyban befolyásolta a világ vezető csiptervező vállalatának, az Arm-nek az elsődleges piaci kibocsátása is: a SoftBank leányvállalata bravúrosan debütált a Nasdaq-on, 51 dolláros bevezetési árához képest perceken belül már 10 százalék feletti, zárásra pedig közel 25 százalékos pluszt hozott össze, zöldben fejezve be a napot – minden bizonnyal megnyitva ezzel a kaput több, hozzá hasonlóan a tőzsdére igyekvő startup előtt is.

A csütörtöki kereskedés zárultával a Dow Jones indexe 0,96 százalékkal 34 907 pontra, az S&P 500 indexe 0,84 százalékkal 4505 pontra, míg a Nasdaq mutatója 0,81 százalékkal 13 926 pontra erősödött.