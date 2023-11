„Nem vagyunk bolondok, ha a valósnál alacsonyabbra értékelik a villanyautó-gyártó üzletágunkat, akkor nem visszük tőzsdére jövőre” – szögezte le Luca De Meo, a Renault vezérigazgatója cége befektetői napján, amelyen épp az Ampere névre keresztelt egység elsődleges részvénykibocsátásával (IPO) kapcsolatos terveiket ismertették.

Luca De Meo Renault-vezérigazgató szerint a piac alulértékeli az Ampere-ben rejlő lehetőségeket.

Fotó: Renault

Tierry Piéton pénzügyi igazgató ehhez hozzátette, hogy diszkont alkalmazása szóba sem kerülhet az IPO kapcsán, s ha a piac nem igazolja vissza a Renault értékítéletét, akkor más technikát fognak alkalmazni az Ampere önálló pályára állításához.

Pedig ígéretes és dinamikus fejlődés előtt álló vállalat részvényeiből vásárolhatnának be a befektetők, olyanéból, amely 2025-ben 10 milliárd eurós, 2031-ben pedig már 25 milliárd eurós forgalommal Európa meghatározó elektromosautó-gyártói közé tartozna a vezérigazgató tervei szerint.

Romló piaci körülmények, lanyhuló érdeklődés

Piaci áttörést 2025-ben érhet el az Ampere, onnan egyenes út vezet a legkevesebb 10 százalékos profitmarzsig, amelynek elérését 2030 környékére teszi a francia autógyártó. Ez egyébként megsüvegelendő teljesítmény lenne, hiszen egy fejlesztés- és beruházásigényes új technológiára kellene menet közben átállniuk, miközben a belsőégésű motorokkal szerelt hagyományos üzletágat a Renault viszi tovább, illetve nyugdíjazza 2035 körül, ahogy az ilyen autók értékesítését betiltják a legtöbb piacon.

Az Ampere jövő tavaszra időzített IPO-jához a piaci környezet egyre kevésbé mondható ideálisnak, ez váltotta ki az anyacég vezetőinek védelmi reakcióit. Európa immár a kínai elektromosautó-export egyik fő célpontjának számít,

félő, hogy a dömpingáron és burkolt állami támogatással termelő és exportáló távol-keleti autógyártók lerohanják az unió piacát,

amire a lassan reagáló hagyományos európai járműipar nem tud csattanós választ adni. Nem véletlen, hogy a versenyképességi mutatókban alulmaradó európaiak Brüsszelnél próbálják elérni, tegyen érdemi lépéseket az ágazat érdekeinek védelmében.

Brüsszel vizsgálatot indít, Peking háborog

Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember közepi évértékelő beszédében meg is ígérte, uniós vizsgálatot kezdeményezve a kínai autógyártók által alkalmazott praktikák leleplezésére. Ez a lépés Pekinget is meghökkentette, az ottani vezetés rögtön válaszlépéseket is kilátásba helyezett.

A jövőre érkező elektromos Renault 5-ös bele fog férni a támogatott kategóriába.

Fotó: SERGE TENANI / AFP

Franciaország eközben a villanyautó-vásárláshoz nyújtandó támogatási rendszer átszabásán mesterkedik, a karbonlábnyom méretéhez igazítva az apanázst. Épp annyival, hogy a kínai autók ne legyenek jogosultak a támogatásra, hiszen saját konkurenciáját csak nem erősíti az ember.

Mennyit érhet valójában az Ampere?

A villanyautók iránti európai kereslet egyébként sem túl acélos, az előrejelzések az elektromos átállás folyamatának ellaposodását vetítik előre, ráadásul ebbe tenyerelnének bele a kínaiak az olcsó autóikkal. Ezen rizikófaktorok láttán jelezték múlt hónapban elemzők, hogy Luca de Meónak az Ampere 8-10 milliárd euróról szóló piaci értékelése túlságosan is ambiciózus.

Magyarán nem ér annyit az egész. Olyannyira, hogy a svájci UBS elemzője egyenesen 3-4 milliárd euróra értékelte az Ampere-t. De Meo megjegyezte, hogy a Renault önerőből is képes az Ampere fejlődéséhez szükséges források előteremtésére, viszont az IPO révén megvalósuló piaci tőkebevonással a folyamat felgyorsítható és az osztalékfizetés ideje is korábbra hozható.

A Reuters forrásai októberben 7 milliárd eurónál húzták meg a vörös vonalat, ami az IPO még tolerálható alsó határát jelenti, ezt De Meo érthetően nem kívánta kommentálni.

Valóban legendás lesz a Twingo utóda?

Saját választ viszont adtak az olcsó kínai autókra, a befektetői napon jelentették be, hogy 20 ezer euró alatti áron fogják piacra dobni a Twingo új elektromos változatát, amelyet meg nem erősített hírek szerint Szlovéniában fognak összeszerelni. A névadást nem aprózták el, a minijármű a Legend nevet viseli majd.

Piéton ehhez hozzáfűzte, hogy folyamatosan dolgoznak költségeik lefaragásán, hogy fogyasztói áraikat is csökkenthessék, miközben a profitmarzsuk növelésére is kínosan ügyelnek.

Az elektromos Renault Scénic crossoverhez vérmes reményeket fűz a cégvezetés.

Fotó: Renault

A villanyautók fejlesztésében a Renault az elsők között volt, a cég 2010-től forgalmaz e-autókat, ám lendületük megtört, a Tesla mellett a Volkswagen is állva hagyta őket.

A modellválaszték beszűkült, a Zoe és az elektromos Twingo életciklusa végénél jár, egyedül a Mégane E-Tech eladásai hasítanak.

Jövőre javulhat a helyzet, az elektromos Scénic és a valóban legendás Renault 5-ös visszatérésével.

Nem véletlen, hogy a Renault elektromosautó-eladásai az év első kilenc hónapjában 5 százalékkal zsugorodtak az európai piacon. Jellemző adat, hogy amíg szeptemberrel bezárólag a Mégane E-Techből 14 220-at tudtak eladni francia földön, addig a Berlin melletti Grünheidében gyártott Tesla Y crossoverekből ennek több mint a duplája, 29 291 darab fogyott. Az igazsághoz tartozik, hogy a Kínában gyártott Dacia Spring, a legolcsóbb európai villanyautó is a Renault konszern terméke.