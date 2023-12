A Xavier Niel francia multimilliárdos üzletember tulajdonában lévő Iliad hétfőn ajánlatot tett a Vodafone Italiának olaszországi érdekeltségeik egyesítésére, amivel tovább gyorsíthatnák terjeszkedésüket az harmadik legnagyobb forgalmú mobilpiacán.

A Vodafone részvényesei kellemes helyzetben vannak.

Fotó: Justin Tallis / AFP

A Vodafone már régóta tervezi gyengébben muzsikáló egységeinek leválasztását és eladását, de olasz vezérigazgatója, a január óra regnáló Margherita Della Valle sem zárkózik el attól, hogy fúzióval növelje leányainak nyereségtermelő képességét. Mint azt a Világgazdaság megírta, az olasz filiálé tekintetében mindkét variáció terítéken szerepel, és még most sem dőlt el, hogy melyik variáns nyeri meg a részvényesek tetszését.

Olaszországban ma még a Vodafone a nagyobb, de kettőjük közül az Iliad fejlődik a dinamikusabban, úgyhogy ez jó párosításnak tűnhet az elemzők szerint. Olyannyira, hogy a Vodafone árfolyama közel 7 százalékkal emelkedett az ajánlat hírére. A befektetőknek volt idejük elmélkedni, mivel a Reuters az első információkat már pénteken megszellőztette a piacon.

Kényelmes helyzetben a részvényesek?

Most a részvényesek kedvező pozícióban vannak, ugyanis hátradőlve figyelhetik, hogy az Iliad vagy a Vodafone Italiát akár szőröstül-bőröstül is bekebelezni képes Swisscom-leány, a Fastweb adja-e a jobb ajánlatot. Az olasz piacon jelenleg is nagyban folyik a konszolidáció a távközlési szektorban, ahol

a szűk árrések miatt a befektetők által elvárt megtérülési mutatókhoz való igazodás is nehézségekbe ütközik.

A fogyasztók persze haszonélvezői a helyzetnek, ők alacsonyabb, versenyáron juthatnak hozzá a szolgáltatáshoz az egymással késhegyre menő harcot vívó telekommunikációs vállalatok árharcának köszönhetően.

A Vodafone közölte, hogy tudomásul vette és tanulmányozza az Iliad ajánlatát, amely a fúzió révén egy 14,9 milliárd eurós vállalati értékű telekom céget hozna létre.

Az Iliad részéről mind az igazgatótanács, mind a tulajdonos, Xavier Niel is feltétlen támogatását adta az ügylethez, úgyhogy a labda most Londonban, a Vodafone csoport asztalán pattog.

Az Iliad nem mohó, egyenlő felek fúziójaként értelmezi az ügyletet,

így 50 százalékos részvénycsomagot hagyna a brit Vodafone-nál 6,5 milliárd euró készpénz társaságában. Emellett az Iliad további kétmilliárd eurót tenne be a közös cégbe, hogy a küszöbönálló, a versenyben elkerülhetetlen műszaki fejlesztéseket garantáltan végre tudják hajtani, legyen rájuk fedezet.

Xavier Niellel nem lehet packázni?

A fúziót brit részről egy 500 millió euróval és ugyanekkora kölcsönnel támogat(hat)nák a terv szerint, továbbá a Iliad opciót szerezne arra, hogy évről évre 10-10 százalékkal növelhesse a befolyását a Vodafone Italiában. Persze azt sem ingyen, de előre rögzített áron.

A francia vállalat tavaly 11,25 milliárd eurót ajánlott a Vodafone Italia teljes megvételére de akkor kikosarazták. Xaviel Niellel nem lehet így bánni, az üzletember „válaszcsapásként” 2,5 százalékos részesedést szerzett a brit Vodafone-ban, jelezve, hogy nem szereti, ha kibabrálnak vele, inkább belülről próbálja befolyásolni a folyamatokat.

Így is lett, a két cég tárgyalt egymással azóta is, ennek a gyümölcseként született meg a hétfőn napvilágot látott Iliad-ajánlat. A Reuters egyik forrása szerint a purparlé még nem ért véget, az még vita tárgyát képezi, hogy ki nevezhesse ki a vezérigazgatót. Amúgy ez nyilván az Iliad joga lenne, amennyiben valóban a cég teljes átvételére készülnek.

Kérdés, hogy a versenyhatóságok tetszését mennyire nyeri meg a fúzió. Szakértők ebből a szempontból jóval egyszerűbbnek tartják, ha a Vodafone Italia az üvegszálas hálózattal rendelkező és hálózatmegosztási megállapodásokon keresztül mobilszolgáltatást nyújtó svájci hátterű Fastwebbel bútorozna össze.

Ugyanakkor az elérhető költségmegtakarítások és a hatékonyságnövelés szempontjából az Iliaddal kötendő üzlet jobb pénzügyi mutatókkal kecsegtet, a Citi elemzői például nyíltan letették a garast a francia kapcsolat megteremtése mellett.

Átalakul az olasz mobilpiac?

Az Iliad hat éve van jelen az olasz piacon, számításaik szerint a közösködéssel a jövő márciusban véget érő üzleti évben 1,6 milliárd eurós üzemi nyereséget tudnának együtt megtermelni, ennek alapján a vállalati érték a profit 7,8-szeresének felel meg, szemben az első, tapogatózó ajánlat idején kalkulált 7,1-es szorzóval.

Az olasz szabályozó hatóság, az AGCOM legfrissebb adatai szerint a Telecom Italia (TIM) 28 százalékos részesedésével vezet a mobilpiacon, őt a Vodafone követi 27,4 százalékkal, majd a Hutchisonhoz tartozó Wind Tre következik a sorban 23,8 százalékkal, valamint a feltörekvő Iliad 9,4 százalékkal.

A széles sávú piacon a TIM részesedése közel 40 százalékos, a Vodafone-nak 16,7, a Fastwebnek pedig 14,1 százaléka van.