Jaj az influenszereknek: az ő munkájukat is elveszi a mesterséges intelligencia Az influenszereket már most is sokan hamisnak és felszínesnek tartják, s míg más ágazatokban az MI betörése nagy közfelháborodást és aggodalmat okozott még azok között is, akik nem érintettek a bevezetésükben, a marketing területén ez teljesen elmaradt. Az Instagramon nemrég több ezer influenszer indított kampányt, amelyben azt követelték az ilyen profiloktól, hogy tegyék nyilvánossá: ők nem igazi emberek. Ezt sok ilyen MI megtette, de ez nem csökkentette a népszerűségüket.