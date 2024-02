Bár a forintnak ideig-óráig kedvezett a dollár gyengülése és a csütörtök délutáni tengerentúli hangulatromlás, de Amerikában komoly aggodalmat keltettek a várakozásoktól eltérő makroadatok. Azonnal megkezdődött a fejtörés, vajon mit jelent, hogy a kiskereskedelmi forgalom 0,8 százalékkal zsugorodott idén januárban tavaly decemberhez képest, miközben a konszenzusos várakozás 0,3 százalékos csökkenés volt. Míg a Federal Reserve adatai azt mutatták, hogy a januári ipari termelés 0,1 százalékkal esett vissza, szemben a 0,2 százalékos növekedési várakozásokkal. Talán mégsem olyan egyértelmű a sokat emlegetett puha landolás?

Fotó: Charly Triballeau / AFP

Kézenfekvő magyarázatként szolgálnak a szezonális kiigazítás technikai problémái, s a kereskedelmet és ipart egyaránt lefagyasztó januári hideg időjárás. Ám ez mégsem tűnik elégséges indoklásnak.

A Goldman Sachs elemzői szerint,

a hideg időjárás nem magyarázza az e-kereskedelem visszaesését,

márpedig a nem bolti kiskereskedők eladásai is 0,8 százalékkal zsugorodtak. Míg a Bank of America elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy a kártyaköltések nagyobb időjárási esemény híján is apadtak a február 10-én véget ért héten.

Igazi meglepetést azért nem kelthetett a fogyasztók és a gyártók januári lanyhasága, mert elemzők már korábban jelezték, hogy a kamatemelési hullám után némi késedelemmel élénkülhet majd a gazdasági aktivitás. Ráadásul mostanra a világjárvány alatt felhalmozott megtakarítások pénzügyi párnáiból is kifogyhatott a toll.

Valójában a gazdaság ellenálló képessége kelthet meglepetést. Korábban a recessziótól és a kemény landolástól rettegett a piac. Komolyan lehetett attól tartani, hogy a Fed addig küzd az ellen, míg recesszióba nem taszítja az amerikai gazdaságot.

Most a Morgan Stanley elemzői úgy látják:

az e havi kiskereskedelmi értékesítési jelentés alátámasztja, hogy a gazdaság erős, bár kissé hűvös, mindenesetre nincs oka a kamatvágások sürgetésének.

Nem véletlen, hogy tőzsdezárásra helyrebillentek a részvényindexek, és zöldben zárta a napot a Wall Street.