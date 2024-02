Tarol a digitalizáció. Évente százasával zárják be a bankfiókokat az Egyesült Államokban. Mégis van olyan bankóriás, ahol ragaszkodnak a téglából és habarcsból épített ügyfélkapukhoz. Talán nem véletlenül épp a JPMorgan Chase jár az élen a fióknyitásokban, ahol a 2005 óta szolgáló Jamie Dimon a legöregebb rókának számít a Wall Street bankvezérei között. A bankház 500 új fiók felépítését tervezi a következő három évben, kitöltve azokat a városokat, amelyekbe nemrég belépett. Olyan metropoliszokról van szó, mint Boston vagy Philadelphia. Amerikában mindösszesen 17 banknak van legalább 500 fiókja, de a JPMorgannek közel 5000.

Szkeptikusan fogadták hat évvel ezelőtt az elemzők a JPMorgan bejelentését, hogy több száz fiókot nyit. Ám 650 új fiókot nyitott, s 25 szövetségi államba lépett be új piaci szereplőként. Így az első olyan bank lett, amely fiókokkal rendelkezik az Egyesült Államok 48 szomszédos államában.

Az is feltűnő, hogy a JPMorgannek jelenleg több mint 2 ezer milliárd dollárnyi betétje van, ami duplázódást jelent egyetlen évtized alatt. Már most is az amerikai betétek 12 százaléka koncentrálódik a bankban, de a terv a 20 százalék elérése.

Nincs egyedül fióknyitási lázával a JPMorgan, legfontosabb lakossági banki riválisa, a betétek 11 százalékát őrző Bank of America is követi példáját. Kilenc új piacra és négy államba kíván belépni a következő években, így összesen 39 államban lesz majd jelen.

Még csak most ízlelgetjük a nemzeti léptékű előnyöket

– mondta Brian Moynihan, a Bank of America vezérigazgatója.

Nem akar minden sarkon bankfiókot a két nagy bankház. Miközben fényes új fiókokat építettek, rengeteg régi kopott fiókot bezártak, illetve az egymáshoz túl közel fekvőket összevonták. Az a cél, hogy minden ügyfél találjon néhány percnyi autóútra egy bankfiókot.

Bár hálózatok mérete fokozatosan zsugorodik, a bankfiókokkal továbbra is számolniuk kell a szolgáltatóknak.

Az új lakossági ügyfelek és a kisvállalkozók megnyerése még a digitális világban sem képzelhető el bankfiókok nélkül. A legtöbb ügyfél minden évben elmegy a bankfiókba. A bankok szerint még az egyetemista korú gyerekek és

a technológiai megszállott Z generáció is az alapján választ bankot, hogy van-e a közelben fiókja.

A kisvállalati ügyfelek is hűséges felhasználók, ők továbbra is hetente hoznak készpénzt a fiókokba.

A bankok arra törekszenek, hogy a fiók olyan hely legyen, ahová az ügyfelek pénzügyi tanácsadásért vagy hitelért érkeznek. Az alacsonyabb jövedelmű városrészekben lévő fiókokat közösségi központokká alakították, ahol

pénzügyi-műveltségi tanfolyamokat és társasági tereket kínálnak.

Aron Levine, a Bank of America preferált banki üzletágának elnöke úgy látja:

tíz évvel ezelőtt egy fiókot pénzügyi tranzakciók miatt nyitottak, most az elsődleges funkciójuk a tanácsadás.

A JPMorgan olyan új fiókstílust is kiépít, mely a gazdag ügyfeleket célozza. Kényelmi szolgáltatásokkal, privát irodákkal, vagyonkezelő munkatársakkal. Ezzel lényegében a tavaly csődbe ment, majd felvásárolt First Republic Bank üzletpolitikáját veszik át.

Egy másik trükk, hogy a helyi bankfiókokban a JPMorgan helyi munkavállalókat alkalmaz, mert az amerikai ügyfelek szeretik a helyi bankokat és hűséges ügyfelek.

A nagy bankok egyre jobbak a helyi közösségi banki szerepkörben

– mondta Peter Pollini, a PwC banki tanácsadásért felelős vezetője.

A JPMorgan azt tűzte ki célul, hogy az Egyesült Államok lakosságának 70 százaléka 10 perces autóútra lakjon egy fiókbankjától, míg a Bank of America célja, hogy a lakosság 80 százaléka 15 perces autóútra legyen tőlük.

Az is komoly alkalmazkodást követel a terjeszkedő bankoktól, hogy egy szövetségi törvény előírja, a fiókok 30 százalékának alacsony jövedelmű területeken kell működniük. Nem foglalkozhatnak csak a gazdagokkal. Például a JPMorgan modellértékű üzletágat nyitott Harlem szívében 2019-ben. A harlemi fiók volt az első közösségi központként üzemelő értékesítési egység. Még a falfestményeket is helyi művészek festették, de van bolhapiaci részleg és előadóterem is. Idén már a 19. „kultúrház” bankfiókot nyitják, és ezek – az eddigi tapasztalatok szerint – forgalomban minden képzeletet felülmúlnak.