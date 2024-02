„Még nem telt le az évfordulós határidőm, de már nagyon szeretnék lakásbiztosítást váltani. Hogyan tudom ezt megtenni, milyen lehetőségeim vannak?”– tette fel a kérdést egy érdeklődő (B. Csaba, Szentendre).

Lakáshitel vagy mellé mindenképpen kell lakásbiztosítást kötnünk, más esetben nem kötelező, de feltétlenül ajánlott. Eddig, ha rendelkeztünk lakásbiztosítással, de jelenlegi, vagy más biztosítónál kedvezőbb feltételekkel találtunk új biztosítást, a régit a szerződési évfordulót megelőzően, általában legalább 30 nappal korábban fel kellett mondani, az újat pedig az évfordulótól megkötni.

2024-től viszont lehetőség nyílik a lakásbiztosítási szerződésünk átváltására az évfordulón felül további évi egy alkalommal, minden év márciusában (március 31-ig a biztosítóhoz beérkezően).

Márciusban tehát bármikor írásban, indokolás nélkül kezdeményezhetjük szerződésünk felmondását. Erről az extra átszerződési lehetőségről minden év február 15-ig köteles a biztosítónk tájékoztatást adni nekünk.

Lényeges azonban, hogy a szerződés felmondása esetén is az ügyfélnek a díjat rendezni szükséges a felmondási idő végéig. Amennyiben a következő időszaki lakásbiztosítási díjat már megfizettük, akkor, felmondás esetén a biztosító a visszajáró díjrészt visszafizeti. Amennyiben minden feltételnek eleget tettünk, akkor a biztosításunk a biztosítóhoz való beérkezésétől számított 30. nap elteltével szűnik meg. Innentől kezdve tehát nem lesz érvényes lakásbiztosításunk az ingatlanunkra.

Fotó: Armmy Picca / Shutterstock

Korábbi szerződésünk helyére mindenképpen ajánlott új biztosítást kötni, hiszen bármikor történhet kisebb-nagyobb baleset, amikor – akár több millió forint értékben – kár keletkezik az ingatlanban vagy valamelyik értékes vagyontárgyban.

Ha tavasszal vagy szerződéses évfordulónkkor közérthető és áttekinthető feltételrendszerű, egyszerű és gyors, emellett ügyfélbarát biztosítást keresünk,

érdemes – akár a jelenlegi, akár más lakásbiztosítónál – minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítást (MFO) választani, aminek keretrendszerét az MNB szabta meg.

Ezen termékek 15-féle elemi csapás – pl. tűz, villám, viharkár –, illetve 5 további gyakori, a háztartásokat tipikusan érintő káreseményeket biztosítanak, de kiegészítőkkel a lakáshoz közvetlenül kapcsolódó, gyakoribb káresemények is biztosíthatók.

Jellemzőjük, hogy átlagosan másfélszer annyi szolgáltatást nyújtanak és több mint 10 százalékkal olcsóbbak a piacon elérhető más termékekhez képest (a tavaly novemberben értékesített MFO biztosítások átlagdíja például 47 ezer forint volt, míg az egyéb piaci lakásbiztosításoké 54 ezer). További részletek a jegybank MFO aloldalán olvashatók. Az MFO termék iránt érdeklődő ügyfelek az MNB honlapján tájékozódhatnak a részletekről és az ingyenes kalkulátor révén ki is választhatják maguknak a legmegfelelőbbet.

A tavalyi jogszabályváltozás hatására tehát 2024 tavaszán akár a lakásbiztosítási díjakat leszorító verseny is indulhat a biztosítók közt az ügyfelekért. Ezt erősítheti, hogy a jogszabály azt is előírta: ha közvetítő segítségével szerződünk (újra), annak jutaléka maximum éves díjunk 20 százaléka lehet (az eddigi, egyes piaci szereplők által felszámított akár 25-30 százalék helyett).

Ha pedig lakáshitel mellé kötünk új lakásbiztosítást, a bankoknak annak költségét is be kell számítaniuk a kölcsön teljes hiteldíj-mutatójába (THM) és be kell mutatniuk az MNB MFO kalkulátorát is. Mindez az átláthatóságot, a hiteltermékek és a biztosítások közti jobb eligazodást segítheti.