Az év korábbi szakaszában elért kiemelkedő eredmények után a jelentős költségoldali nyomás, az erős forint és a forgalomcsökkenés visszavetette a Rába Járműipari Holding negyedik negyedéves eredményeit – derül ki a cég szerdán, a tőzsdezárás után publikált gyorsjelentéséből.

Lehűlt a klíma a Rába körül az év végére. Fotó: Rába

Nem ilyen év végére számított a Rába

A tavalyi év utolsó negyedében a csoport árbevétele éves összevetésben 8,8 százalékkal, 16,87 milliárd forintra esett, míg nettó eredménye a bázisidőszaki 2,45 milliárd forintos nyereségből 486 millió forintos veszteségbe fordult.

Az év végi lefordulás dacára a Rába 2023-as forgalma – az előző negyedéveknek hála – még így is jelentősen, azaz 13,2 százalékkal, 72,8 milliárd forintra emelkedett, ami húszéves rekord a cég történetében.

Ez azonban már nem mondható el az adózott nyereségről, amely 27,4 százalékkal, 1,18 milliárd forintra zsugorodott.

A visszaesés hátterében részint az európai haszongépjármű-piacon lejátszódott fordulat sejlik fel, hiszen bár az új tehergépjármű-regisztrációk száma a 2023-as év egészében 15 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, az év utolsó fertályában már határozottan, 13 százalékkal csökkent.

Hasonló folyamat játszódott le a Rábánál is, ahol a harmadik negyedévben csökkenésnek indultak a rendelésállományok, a negyedik negyedévben pedig a legtöbb szegmensben már lassulás vagy egyértelmű visszaesés mutatkozik a regisztrációs adatokban.

Ugyanakkor a Rába csoport beszerzési árainak a mérséklődése is megállt az utolsó negyedévben. Az acél árszínvonal-változásának a jelentős része automatikusan a vevőknél realizálódott, és a korábban kialkudott energiaár-kompenzáció érvényesítése is egyre nehézkesebb volt. A bérszínvonal folyamatos és jelentős mértékű növekedése pedig továbbra is kiemelt tehertétel volt, sőt a negyedik negyedévben a bázisidőszakinál határozottan erősebb forintárfolyam is negatívan hatott a devizás elszámolásokra.

A cég 1,34 milliárd forintos éves üzemi eredményéhez a 2022-ben még a legnagyobb nyereséget hozó futómű-üzletágon kívül valamennyi szegmens hozzájárult, utóbbi azonban 290 millió veszteséget termelt.

Csökkent a vállalat nettó hitelállománya

A Rába csoport pénzügyi helyzetét ezzel együtt a stabil likviditás jellemezte. A nettó hitelállomány 1,9 milliárd forinttal 13,1 milliárd forintra csökkent. A társaság beruházási tevékenységének finanszírozását jelentősen segítette a Gyármentő Programban való sikeres részvétel, melynek keretében jelentős előleget sikerült lehívni.

Az előző év azonos időszakához képest az egy részvényre jutó saját tőke 5,2 százalékkal, 1781 forintra nőtt.

„A negyedik negyedév kedvezőtlenül alakult, de az év egészében sikerült megőriznünk az általunk felállított értékesítési teljesítményt és a magas minőségi szintet. A vállalat elkötelezett a versenyképesség és a profitabilitás fenntartása mellett, miközben további növekedési lehetőségeket vizsgál. A fenntarthatóság és a zöldenergia iránti hűségünk továbbra is prioritást élvez vállalatunk életében. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy tavaly sikeresen elkezdtük napelemparkjaink kiépítését, melyek jelentős mennyiségű zöldenergiát biztosítanak majd gyártó tevékenységünk számára” – mondta Hetzmann Béla, a Rába Járműipari Holding elnök-vezérigazgatója.