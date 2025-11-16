Deviza
EUR/HUF382.85 -0.42% USD/HUF329.38 -0.43% GBP/HUF433.09 -0.52% CHF/HUF414.08 -0.46% PLN/HUF90.56 -0.43% RON/HUF75.29 -0.44% CZK/HUF15.83 -0.44% EUR/HUF382.85 -0.42% USD/HUF329.38 -0.43% GBP/HUF433.09 -0.52% CHF/HUF414.08 -0.46% PLN/HUF90.56 -0.43% RON/HUF75.29 -0.44% CZK/HUF15.83 -0.44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
magyar gazdaság
MKIK
Nagy Elek
Orbán Viktor
kkv

Orbán Viktor megint nagy dobásra készül, már holnap megtudjuk a részleteket

Záporoznak az idén a kormányzati gazdaságpolitikai programokról szóló bejelentések, és hétfőn a kormányfő megint újdonsággal állhat elő. Orbán Viktor bejelentést tehet, amikor Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tesz közös sajtónyilatkozatot.
Pető Sándor
2025.11.16, 10:32
Frissítve: 2025.11.16, 10:56

Másfél hónappal ezelőtt a kis- és középvállalkozásoknak 150 millió forintos értékhatárig fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelről tett bejelentést közösen Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Ők ketten hétfőn a meghívó szerint újra közös sajtóbejelentést tesznek, és mivel nyilván nyomós okból állnak ki mindketten újra, feltételezhető hogy ismét fontos gazdaságpolitikai bejelentés érkezik.

Orbán Viktor bejelentést tehet, amikor Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tesz közös sajtónyilatkozatot, másfél hónap alatt másodszor
Orbán Viktor bejelentést tehet, amikor Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tesz közös sajtónyilatkozatot, másfél hónap alatt másodszor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

A sajtótájékoztatón a hazai kis- és középvállalatokat érintő intézkedéscsomag egyéb fontos elemeiről eshet szó, hiszen a közelmúltban a kormány részéről többször is elhangzott, hogy a napokban új lépéseket jelenthet be a kormány a kisvállalkozásoknak – írta a Magyar Nemzet.

Erre azért lehet következtetni, mert Nagy Elek a másik résztvevő, és előzmény is van. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nyilatkozott arról, hogy van egy intézkedéscsomag a kisebb vállalati adók csökkentésére és az adminisztrációs terhek enyhítésére, amely 80 milliárd forinti összeggel terheli a költségvetést. Ennek a forrására is fény derült: a bankadó megemeléséből finanszíroznák.

A miniszter a Facebookon is beszámolt róla, hogy egyeztetést folytatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. „A célunk világos: kevesebb teher, több lehetőség a magyar vállalkozásoknak!” – írta.

Nagy Márton közölte, egyetértenek Nagy Elekkel abban, hogy a fix 3 százalékos Széchenyi-kártya vállalkozói hitel első havi tapasztalatai egyértelműek, vagyis felrobbant a hitelkereslet. „A kamatcsökkentésnek igenis erős hatása van – a vállalkozók tömegesen igényelnek forgóeszközhiteleket, és meg is fogják kapni a szükséges forrásokat. Ezzel párhuzamosan dolgozunk a vállalati adócsökkentő és adminisztrációs egyszerűsítő programon is” – fogalmazott.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu