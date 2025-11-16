Deviza
katasztrófa
vulkánkitörés
Japán

Vulkáni hamu záporozik Japánra, óvják a lakosságot – látványos videók a tűzhányóról, amelynek atomerőmű van a közelében

Japánban kitört a Szakuradzsima. A vulkán közelében atomerőmű is van, a kitörés matt nem került veszélybe, de a fukusimai tragédia óta nagyobb a figyelem.
Pető Sándor
2025.11.16., 08:31

Hajnalra kitört Japán egyik legaktívabb vulkánja, az 1117 méter magas Szakuradzsima több mint négy kilométeres magasságba lövell fel hamufelhőt délen –  tájékoztatott vasárnap a japán meteorológiai hivatal. A fotókon, videókon riasztónak tűnik, milyen közel van településekhez a kitört vulkán, de egyelőre nincsen nagyobb baj, viszont a látványos esemény nagy figyelmet kap.

Vulkán tört ki Japánban – a Szakuradzsima ezen a képen még nyugodt, de gyakran megbokrosodik Fotó: AFP

A hatóságoknak máris több tennivalója akadt. 

  • A Kjúsú szigetén fekvő vulkán a turisták körében is népszerű, a kitörés miatt őket távol kell tartani: emiatt a vulkán körüli területre az ötfokozatú skálán hármas riasztási szintet rendeltek –el, ez azt jelenti, hogy a hegy megközelítése tilos – jelentette az MTI.
  • A hamueső miatt figyelmeztetést adtak ki Kagosima, Mijazaki és Kumamoto prefektúrákra.

Károkról nem érkezett jelentés – idéz a The Japan Tamas egy kagosimai hivatalnokot.

A Szakuradzsima az ország egyik legaktívabb tűzhányójának számít, tavaly októberben tört ki utoljára.

A meteorológiai ügynökség azt jósolja, hogy Kagosima egy részére és a szomszédos Mijazakira tovább záporozik a hamu, évást.s óvintézkedésekre figyelmezteti a lakosságot.

A körzetekben, ahol mérsékelt hamuhullás várható, kérjük tegyünk róla, hogy védjük meg magunkat a hamutól, mint az esernyők és maszakok használata, és vezessünk lassan

– idézi a Japán lap a felhívást.

Ez azért nem tűnik nagyon drasztikusnak, bár a környék utcaképe megváltozik, figyeljük a folytatást.

Japán egyébként az úgynevezett csendes-óceáni tűzkörön fekszik, és 110 vulkánja van.

Az MTI jelentése felhívja a figyelmet rá, hogy Szakuradzsimától mintegy 50 kilométerre található a Kyushu Electric Power által üzemeltetett Szendai atomerőmű. A szeizmikus tevékenység nukleáris összefüggéseire Japánban a 2011. márciusi fukusimai atomerőmű-katasztrófa óta irányul nagyobb figyelem, de azt nem vulkánkitörés okozta, hanem egy nagy földrengés – igaz, hogy ezek gyakran együtt érkeznek.

