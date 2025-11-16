Magyarok, szabad a pálya, irány Kína! – Szijjártó fontos fejleményt jelentett be

Továbbra is könnyen utazhatnak a magyar állampolgárok Kínába, miután a távol-keleti ország egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét. A vízummentesség érvényes tanulási, turisztikai vagy bármilyen fajta kapcsolatépítési céllal történő utazásra – tette közzé vasárnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

A vízum nem gond, Kína továbbra is várja a magyarokat / Fotó: Fotokon / Shutterstock

A vízum továbbra sem akadály

A tárcavezető közölte, hogy a kínai intézkedésekre válaszul Magyarország is egy évvel meghosszabbítja a hatályát annak a vízumkönnyítési rendeletnek, amelyet akkor léptettek életbe, amikor Peking először bejelentette a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét – idézi az MTI. „Így továbbra is 48 órán belül adjuk ki a vízumot azoknak a kínai

akik Magyarországra érkeznek a gazdasági és kereskedelmi együttműködés fejlesztésének céljából” – húzta alá. Rámutatott, hogy a két ország együttműködése a kínai elnök tavalyi látogatásával újabb lendületet kapott, amit ezek a friss hírek is alátámasztanak.

Hét kínai városba közvetlen repülőjárat áll rendelkezésre

Magyarország és Kína között jelenleg hét légitársaság szállítja az utasokat. Mindegyik kínai tulajdonú, közülük egyesek heti több járatot is indítanak. Van napi járat is. A kínai célpontok a főváros, Peking, továbbá Sanghaj, Ningpo, Hszian, Kanton, Sencsen és Sonking.