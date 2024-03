Szerző: Lesták Richárd portfóliómenedzser, MBH Alapkezelő

Ezen a héten, hétfőn kezdődött meg az Nvidia mesterséges intelligenciáról (MI) szóló négynapos konferenciája, ahol a moderátor szerepét már az első napon a cég CEO-jára, Jensen Huangra osztották. Az eseményt nyilvánvalóan óriási várakozások övezik, és már az első napon érkeztek is a nagy bejelentések. Ezek alapján úgy tűnik, hogy hivatalosan is megkezdődött egy régóta várt tendencia,

az MI beszivárog egyre több vállalatba, termékbe, gyártási folyamatba és iparágba.

Több nagyvállalat is új szintre emeli együttműködését a céggel, a teljesség igénye nélkül például az SAP, a J&J, a Schneider Electric vagy a Dell Technologies. Az SAP-val való együttműködés a vállalatirányítási szoftverek területén hozhat nagy előrelépést, a Johnson & Johnsonnal kötött megállapodástól pedig a Medtech vagyis az orvostechnológia területén várható jelentős fejlődés. Emellett új termékek is érkeznek egyértelműen high-tech felhasználáshoz. Az új generációs Blackwell, amelyet egy platformként képzelnek el és az OpenAI GTP-3 teljesítményének sokszorosát képes nyújtani, valamint a humanoid robotok fejlesztéséhez használható Thor-rendszer is megérkezett.

Ray Dalio markáns véleményt mondott

Az árfolyamok szárnyalását támogató hírek egyelőre tovább ömlenek a publikumra, a sokakat izgató kérdés az, hogy MI-buborékban vagyunk-e már. Erre vonatkozóan Ray Daliónak, a Bridgewater alapítójának remek LinkedIn-bejegyzését ajánlanám az olvasó figyelmébe. Az említett elemzésből idézném a lényeget, illetve néhány saját gondolattal is kiegészíteném.

Dalio hat ismérv alapján, valamint a piacot két részre bontva vizsgálja annak aktuális állapotát, és elemzésének az a következtetése, hogy van még tér a részvénypiaci buborék fúvására. A részvénypiac bizonyos szegmensei (például a mágikus hetes) egy kezdődő buborék jeleit mutatják, de itt sincs még akkora hype, mint a korábbi buborékidőszakokban. Ezzel szemben a széles piacot vizsgálva erre a kérdésre sokkal inkább a nem a válasz, a hat ismérv aggregált eredménye alapján jelenleg az 52. percentilisben (a skála közepén) van az USA részvénypiaca. Ehhez kapcsolódóan néhány saját gondolat:

.@Nvidia Huang lays out big picture: Blackwell GPU platform, NVLink Switch Chip, software, genAI, simulation, ecosystem https://t.co/v0K3XQH96M Nvidia CEO Jensen Huang said "accelerated computing has reached the tipping point" across multiple industries… @ldignan — Sherrie King (@SherrieCR) March 19, 2024

1. Az értékeltségi mutatók alapján a piac drágának tűnik, de még mindig nem annyira drága, mint a dotcom lufi idején volt. Erre vonatkozóan a széles piac mellett érdemes megnézni a húzó szektorokat. Az S&P 500 esetében ezek a diszkrecionális javak, a kommunikációs és az IT-szektor. Az első két szektor esetében az árfolyam és az előretekintő nyereség hányadosa (szakzsargonban a P/E) magas, rendre egy, másfél és kettő szórásnyira meghaladja a saját húszéves átlagát, de még egyik sem éri el a dotcom lufi idején látott szintjét. A piaci kapitalizációban képviselt súly, valamint a megtermelt eredményben képviselt súlyuk alapján hasonló következtetés vonható le mindhárom szektorról. A kapitalizációból jelentősen magasabb súlyt hasítanak ki, mint amennyi profittal hozzájárulnak a széles index teljesítményéhez, azonban főként az IT-szektor esetében ez a különbözet elmarad a dotcom lufi szintjétől. Egy nem hagyományos értékeltségi mutató is idekívánkozik, a növekedési lehetőségek jelenértéke a mai árfolyamokban sorrendben 60, 30, illetve 70 százalékot képvisel, ami az IT-szektor esetében például majdnem 90-ig is elment a dotcom idején.

2. A beárazott növekedési pálya egyre inkább közelíti a nem fenntartható állapotot, de még nem mutat buborékjellemzőket. Ezt részben megerősítik az előző pontban tárgyalt mutatók. Másrészt a Conference Board által számított, az USA gazdaságára vonatkozó előremutató indikátor (LEI) alapján középtávon a profitkilátások borúsak lehetnek. A mutató immár két éve csökken, és korábban gyakran jól jelezte előre a várható recessziót és a fedezeti szintek romlását. Ez jelenleg nem tükröződik a részvényárfolyamokban, ami középtávon inkább óvatosságra intő jel.

3. A befektetői pozicionáltsági adatokból az látható, hogy lehetnek még lemaradó vevők. Az American Association of Individual Investors felmérése alapján a lakossági befektetők részvénysúlya 68 százalék körüli, meghaladja a 62 százalékos hosszú távú átlagot, de ahhoz képest egyszórásnyi tartományon belül van, míg a készpénzarány 17 százalék körüli (a múlt alapján jellemzően a 12–14 százalékos szint jelölte ki a piaci tetőket). Itt érdemes megemlíteni, hogy az opciós piacokon korábban nem látott volumenben folyik a kereskedés a lakossági befektetők körében, amit nem mérnek ezek a felmérések.

Egyesek szerint ez is inkább aggasztó jel.

4. A befektetői szentiment a szokásosnál optimistább, de nincs még a csúcson. Ebben a témakörben vegyes adatokat látunk. Szintén az említett felmérésből az látható, hogy az optimisták aránya jelentősen meghaladja a pesszimisták arányát, de a dotcom lufi idején hosszú időn át ennél lényegesen optimistább hangulat uralkodott. A Bank Of America felmérése alapján az intézményi befektetők körében is nagyon hasonló a kép, a szentiment optimista, de még nem extrém módon. Néhány felmérésből ugyan már extrém optimista szentiment is kiolvasható, azonban

egyelőre a hangulat inkább az „emelkedett” jelzővel illethető.

5. A részvénypiacon egyelőre csak apró jelei vannak mémralinak. Ezt a kifejezést még a Covid időszakában ismerhettük meg, és azt a jelenséget foglalja össze, amikor a befektetők egy csoportja fundamentálisan gyenge vállalatokra „ugrik rá” egy cél által vezérelve: „Úgyis lesz valaki, aki még drágábban veszi meg tőlem.” Ez a felfokozott hangulatú kereskedés könnyen vezethet buborékhoz a részvényeknek ebben a szegmensében. Részvénypiaci index is készült erre a célra, aminek a neve találóan Meme Index. Az index tavaly október óta 50 százalékos emelkedést mutatott be, ami kissé aggasztó lehet, de még így is nagyon messze van a Covid-időszaki buborékot elérő csúcsától. Ha viszont a kriptoeszközök piacára tekintünk, sokkal kézzelfoghatóbb jeleit látjuk egy úgynevezett „mémcoin”-ralinak, ami aggasztó, de egyelőre nem széles körű.