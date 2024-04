Megszavazták a Richter részvényesei az igazgatóság előterjesztéseit a hazai gyógyszergyártó csütörtökön kora délután megtartott közgyűlésén, miután Vizi E. Szilveszter igazgatósági elnök megnyitotta a közgyűlést, illetve Orbán Gábor vezérigazgató szóban is ismertette a cég 2023-as gazdasági eredményeit.

Megszavazták az osztalékot a Richter részvényesei / Fotó: Róka László

Visszatérve Vizi Szilveszter megnyitójára, az igazgatósági elnök kiemelte, hogy a Richter igazi hungarikum, mivel az 1901-ben alapított gyógyszergyár tudományos hátterét mindvégig a magyar klinikákon és kutatóintézetekben dolgozó kémikusok, orvosok és farmakológusok szellemi tőkéjéből biztosították, amihez hazai anyagi tőkét hozzáadva állított és állít elő a cég magas profitot.

Nem véletlen, hogy

a tíz legnagyobb profitot termelő gyógyszere közül négy saját fejlesztésű termék,

ami a jóval nagyobb globális jelentőségű amerikai gyógyszergyártóknak is a díszére válna, miközben a Richter multinacionális cégként árbevétele 93 százalékát külföldről csatornázza be – tette hozzá.

Orbán Gábor vezérigazgató azt hangsúlyozta, hogy tavaly úgy tudta tisztított üzemi eredményét euróban számítva 28 százalékkal, 616 millió euróra, forintban pedig 14,3 százalékkal, 235 milliárd forint fölé növelni a Richter, hogy közben jelentősen csökkentette karbonlábnyomát. A cariprazine-alapú Vraylar antipszichotikum az Egyesült Államok 46. legkeresettebb gyógyszere lett. Magyar gyógyszert még sohasem ért ilyen megtiszteltetés.

Továbbra is elkötelezett a Richter a nőgyógyászati gyógyszerek fejlesztése iránt is, e körben különösen az endometriózis elleni készítmény ígérkezik sikeresnek.

Ezt követően tehát a részvényesek közel 100 százalékos arányban elfogadták a társaság 2023. évi konszolidált és egyedi beszámolóját. A csoportszintű nettó profit valamelyest meghaladta a 160 milliárd forintot, míg az egyedi elérte a 186 milliárd forintot.

Ugyanilyen arányban szavazta meg a közgyűlés az egyedi adózott eredmény 46 százalékának – ami a csoportszintű nettó eredmény 49 százalékának felel meg – osztalékkén t történő kifizetését, amely részvényenként és kerekítve 423 forintot tesz ki. Az profithoz viszonyított aránya megfelel az iparági átlagnak. A kifizetés további részletkérdéseit az igazgatóság határozza meg, amiről legkésőbb május 24-ig közleményt tesz közzé a BÉT oldalán is.

A részvényesek megadták a felhatalmazást az igazgatóságnak a saját részvények vásárlására, és megszavazták az igazgatóság tagjaira, valamint a felügyelőbizottsági tagokra tett személyi javaslatokat is, akiknek a tiszteletdíját is megemelték. Érdekesség, hogy az igazgatóság tagjai mostantól teljesítményalapú ingyenes részvényjuttatásra is jogosultak lesznek.