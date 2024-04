Hetek óta osztaléklázban égnek a befektetők, a magyar és a régiós tőzsdei vállalatok is sorra jelentik be a tavalyi eredményük után fizetendő részvényesi juttatások mértékét. Csak a pesti tőzsdén mintegy félezer milliárd forintot szórnak ki a vállalatok a következő hónapokban, a befektetők jókora hozamokat zsebelhetnek be számos magyar részvénnyel, melyek közül a Duna House, a CIG Pannónia és Alteo számít a legbőkezűbbnek.

A román Hidroelectrica osztaléka az egyik legbőkezűbb a régióban / Fotó: Getty Images

A magyar piac mellett érdemes lehet a szomszédos börzéken is szétnézniük az osztalékvadászoknak, a román, a szlovén és a horvát cégek között is találni két számjegyű hozamokkal kecsegtetőket, ráadásul két déli szomszédunknál eurós kifizetésre számíthatnak a tőzsdézők, akik így a gyenge forinttal szemben is bebiztosíthatják magukat.

Szép számmal akad két számjegyű hozam a román börzén, euróban fizetnek a déli szomszédok

A legjobb beszállási lehetőséget – szigorúan az osztalékhozamot tekintve – a román cégek kínálják, közülük is két pénzügyi vállalat.

A fancia Société Générale helyi leánybankja, a BRD 12 százalékos,

a Fondul Proprietatea román kárpótlási alap részvényei majdnem ugyanekkora hozammal forognak jelenleg.

Keleti szomszédunknál rengeteg közmű- és energiacéget jegyeznek a tőzsdén, többségük hagyományosan bőkezű, ha az eredmény visszaosztásáról van szó.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb régiós tőzsdei sztorija, a Hidroelectrica például teljes, 6,3 milliárd lejes – 1,37 milliárd dolláros – tavalyi eredményét szétosztja a befektetők között, ha a vezetőség gáláns osztalékjavaslatára a befektetők is rábólintanak az április 29-i közgyűlésen. Az Európa-szerte csaknem kétszáz vízerőművel és néhány napenergiafarmmal is rendelkező vállalat papírjait 10,6 százalékos hozammal lehet megvenni.

Mennyire jó az OTP, a Richter, a Mol és a Magyar Telekom osztaléka régiós szinten?

A Hidroelectricáéval azonos hozamot ígér a legnagyobb szlovén bank, az NLB is, lényeges különbség azonban, hogy a 2023-ban 550 millió eurós nyereséget termelő pénzügyi csoport euróban fizet, emiatt a magyar befektetőknek is vonzóbb lehet. Különösen az OTP alig valamivel több, mint 3 százalékos osztalékajánlatával összevetve. A legnagyobb magyar bank romániai érdekeltségét átvevő Banca Transilvania 4,4 százalékos osztalékhozamot kínál.

A Richter 423 forintos osztalékánál ugyancsak vonzóbb a szlovén szektortárs Krka 7,5 eurós, a részvényárfolyamra vetítve 6 százalékos hozama, a román olajcég, az OMV Petrom lejben érkező, hasonló arányú kifizetése azonban nem tűnik versenyképesnek a Mol jelenleg is 8 százalék feletti hozamával.

A Magyar Telekoméhoz hasonló osztalékhozammal lehet hozzájutni a régiós távközlési cégek euróban jegyzett papírjaihoz is: a Hrvatski Telekom 5 százalékot, a Telekom Slovenije 4,4 százalékot fizet egy részvényre vetítve.

Érdemi hozammal vásárolhatók még a cernavodai atomerőművet üzemeltető Nuclearelectrica és aromán olaj- és gázvezeték-üzemeltető Conpet papírjai, valamint a horvát telekommunikációs piacon aktív Ericsson Nikola Tesla is.