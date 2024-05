Az európai gáztárolók magas telítettsége ellenére is 30 euró per megawattóra fölé ugrott a földgáz ára a holland TTF tőzsdén, miután kiderült: pár fokkal hűvösebb lesz a kontinensen a következő napokban, mint arra előzetesen a szakértők számítottak, ami magában hordozza a kereslet növekedését, ezáltal felfelé hajtja az árakat – írja a Reuters.

Emelkedőben a gázár

A hírügynökség kiemelte: a benchmarkként kezelt, legrövidebb lejáratú határidős gázárjegyzés a holland tőzsdén 1,5 euróval 30,2 euróra ugrott a csütörtöki kereskedésben, a pénteken lejáró jegyzések pedig 1,4 euróval magasabban, 29,9 eurón cserélnek gazdát a parketten.

A londoni elemzői szerint az áremelkedés mögött álló hidegfront a következő egy hétben is uralhatja a kontinens klímáját, így a most megugró árszínvonal könnyen domináns maradhat a piacon a következő napokban. Északnyugat-Európában átlagosan 2,2 fokkal lesz hidegebb az idő, mint most, ez pedig 143 gigawattórás napi keresletemelkedést eredményezhet.

A piac továbbra is alapvetően kivár, a spot jegyzés medvepiaci trendeket mutat, a nagyobb kockázat pedig a kínálati oldalon található

– tették hozzá az Engie’s EnergyScan elemzői.

A hosszabb távú kilátásokat tekintve az Auxilione szakértői kiemelték: a kontinens időjárása májusban az évszaktól megszokott hőmérsékleteket hozza magával, lényegi lehűlésre pedig nem kell számítani, így a gáztárolókat az illetékesek minden további nélkül tudják majd tovább tölteni az előzetes terveknek megfelelően.

Az illetékes hatóságok közlései szerint az európai gáztárolók átlagos telítettsége 62,3 százalékos, ami nagyjából megfelel az EU újratárazási ütemtervének is.