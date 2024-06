Boszorkányosan kezelik a pénzügyeket az Opusnál

A magyar gazdaságban tavaly kezdődő árkonszolidáció, azaz az energia- és alapanyagárak csökkenése, valamint az mérséklődése hatására az Opus Global első negyedéves működési bevétele a megelőző év azonos időszakához képest ugyan 14 százalékkal, 144 milliárd forintra esett, ám ezzel egyidejűleg a működési költségek még nagyobb arányban, 14,7 százalékkal zsugorodtak – közölte a tőzsdei cég pénteken reggel.

Nőtt az Opus nyeresége / Fotó: Opus Tigáz

Az EBITDA 3,9 százalékkal maradt el a bázisidőszaki szinttől, amit a menedzsment a nagy súlyt képviselő ipar hozzáadott értékének – nemzetgazdaság egészére jellemző – csökkenésére vezet vissza, miközben kiemelik, hogy a piaci szolgáltatásoknál és az energiaszektorban stabil és kiszámítható volt a működés az időszakban.

Az, hogy a csoport adózás előtti eredménye 16,4 százalékkal növekedve, mégis csaknem 17,3 milliárd forintra emelkedett, a pénzügyi eredmény soron jelentkező 2,9 milliárd forintos plusznak köszönhető, hiszen ez jócskán túlszárnyalta a tavalyi, mintegy 240 milliós veszteséget. A fordulat nagyrészt a pénzügyi ráfordítások több mint 50 százalékos csökkenésének a következménye.

Az adófizetési kötelezettség teljesítését követően a csoport 3,6 százalékkal tudta növelni eredményét, így adózás után 11,9 milliárd forintot keresett, ami új rekord.

A tovább javuló profit megmutatta, komoly eredményeket értünk el a hatékonyság javulásában

– hangsúlyozta a negyedéves számokkal kapcsolatban Lélfai Koppány, az Opus Global vezérigazgatója. Azt is kiemelte, hogy az első negyedév alapján elérhető a társaság stratégiájában meghirdetett 2024-es konszolidált, 94 milliárd forintos EBITDA-cél.

A közleményben kitértek arra is, hogy az eredményességi célok teljesítése érdekében a működési költségek kezelése továbbra is fókuszban van. Az élelmiszeripari és energetikai szegmens is javuló eredményességről számolt be. Mindkét területre jellemző a terveknek és iparági benchmarkoknak megfelelően az árbevétel és a költségek csökkenése – ismertették.

A cég tájékoztatása szerint nagyon jól teljesített a turizmus, ahol a bevételek piacot meghaladó mértékben, több mint 30 százalékkal emelkedtek az első három hónapban.

Tőzsdenyitás után az Opus részvényei 1 százalék körüli mértékben csökkentek, utoljára 424 forinton kötöttek rá ügyletet. Az előző évi 382 forintos záróértékéhez viszonyítva viszont 11 százalékkal drágultak eddig idén.