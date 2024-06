Erste: hasít Amerikában a Richter most megszerzett fogamzásgátlója, ígéretes a portfólió

Lezárta a tárgyalásokat a Mithra Pharmaceuticalsszal, s megvásárolja az estetrol (E4) hatóanyaghoz tartozó eszközöket a Richter – jelentette be kedden piaczárás után a gyógyszergyártó. Az Erste a lépést értékelve kiemeli, egy új eredeti – szabadalmi védettséggel rendelkező – gyógyszer, azaz az Egyesült Államokban Nextstellis néven ismert Drovelis fogamzásgátló kerül a Richter birtokába.

Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Egy helyett három originális gyógyszere lehet a Richternek

Ezenkívül a Richter a Mithra Pharmaceuticalstól átveszi a menopauza kezelésére szolgáló Donesta tesztelését is, amelynek a harmadik fázisú klinikai kísérletei idén év végéig fejeződhetnek be, s ha megkapja a szükséges engedélyeket, a gyógyszer 2026-ban kerülhet piacra.

Mindebből következően a magyar gyógyszergyártó originális készítményeinek a száma egyről háromra nőhet két év távlatában. Igaz, a két új gyógyszer valószínűleg nem lesz akkora kasszasiker, mint a cariprazine-tartalmú Vraylar, ám a Richter innentől a Nextstellis után is royalty bevételeket kap, s világszerte felépített nőgyógyászati értékesítési csatornáin keresztül értékesítheti az estetrol – természetes ösztrogén – tartalmú készítményeket – teszi hozzá az elemző cég.

Ettől kezdve tehát a Richter már nem csak egy mindössze egyetlen originális gyógyszerrel rendelkező gyártó, hiszen két ilyen készítménye lesz a piacon, miközben másik két hatóanyaga a klinikai vizsgálat harmadik fázisában van. A kettő közül amúgy a most megszerzett Donesta áll közelebb ahhoz, hogy a harmadik szabadalmi védettséggel rendelkező gyógyszere legyen a cégnek.

Régi célját érheti el a Richter

Mindezzel a Richter elérheti az uniós csatlakozás után megfogalmazott stratégia célját, azaz a több lábon állást. Pláne, azt is figyelembe véve, hogy már nemcsak az idegrendszeri gyógyszerekre lesz kutatóbázisa, hanem a nőgyógyászati területen is, hiszen cirka 60 kutatóval bővül a cég a belgiumi akvizícióval.

A tranzakció anyagi oldalára térve az Erste kiemeli, hogy a 175 millió eurós vételár nagy részét a Richter már kifizethette a Mithra hitelezőinek. A jövőben pedig a Nextstellis után royalty bevételhez jut az Egyesült Államokból, míg a Drovelis után – amely a leggyorsabb bevételnövekedést felmutató gyógyszer a Richter palettáján – az év második felétől már nem kell royaltyt fizetnie. Tavaly egyébként mintegy 12 milliárd forintra duplázódott a magyar gyógyszergyártó forgalma ebből a fogamzásgátlóból.

Természetesen a Donesta várhatóan idén záruló klinikai kísérletei még bizonyosan költségekkel járnak, amit a Richternek kell viselnie.

Hasít a Nextstellis Amerikában

Emellett a Nextstellis márkanév alatt forgalmazott fogamzásgátló nagyon hasít a tengerentúlon is. A tavalyi első félévi 7,1 millió dollárról 13,8 millió dollárra emelkedett a második fél évben a bevétele, vagyis ezen a soron is a duplázódást látunk. Persze a bázis jelen pillanatban még alacsony, s most még nehéz megmondani, hova futnak ki ezek a gyógyszerek, amelyeknek a szabadalmi védettsége 2030 után – a Nextstellisé például 2036-ban – jár le.

Összességében az Erste hangsúlyozza, hogy a Richter portfóliója az akvizícióval dinamikusan bővül, ami tompítja majd a Vraylar szabadalmi védettségének 2030-as lejárta miatt várható visszaesést.