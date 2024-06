Pénzeső hullott az európaiak kedvelt befektetésére

Erősen zárták a tavaszt a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) Európában. A költséghatékonysága és széles körű diverzifikáltsága miatt is kedvelt befektetési kategória vagyona közel 3,5 százalékkal ugrott meg májusban, ezzel pedig átlépte az 1755 milliárd eurót az LSEG Lipper adatai szerint.

Szépen gyarapodik az európai tőzsdén kereskedett alapok (ETF) vagyona / Fotó: Shutterstock

Az 57,4 milliárd eurós bővülés nagyobb részét – 33,2 milliárd eurót – a hozamok szállították a kamatcsökkentési reményektől is fűtött, kedvező piaci környezetben. Kitettek magukért a megtakarítók is, akik egy hónap alatt 25,1 milliárd euróért vásároltak be különböző ETF-ekből. Ez mintegy 10 milliárd euróval több az elmúlt egy évben megszokott havi átlagos tőkebeáramlásnál.

A legnépszerűbbnek ezúttal is a részvény-ETF-ek bizonyultak, melyekből 17,8 milliárd eurónyit táraztak be. Kötvényes termékekből harmadannyit, 5,2 milliárd eurót értékesítettek, a pénzpiaci termékek pedig további 1,4 milliárd euró megtakarítást szívtak fel. Az árupiaci ETF-ekbe 600 millió euró friss tőke érkezett, míg az alternatív és a vegyes termékek együttesen is alig 10 millió eurónyi ügyfélpénzt tudtak megmozgatni.

A három legkeresettebb termék 3,3 milliárd euró nettó értékesítéssel zárta az időszakot.

Az abszolút éllovas SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist 1,4 milliárd euró,

a második iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) 1,1 milliárd euró,

a harmadik UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF JPY A-acc pedig 0,8 milliárd euró megtakarítást szívott fel a piacról.

Előbbi két ETF a félezer legnagyobb amerikai tőzsdei cég részvényeit tartalmazó S&P 500 indexet követi, utóbbi pedig a nagy és közepes méretű japán vállalatok papírjaiból válogat.

A hozamokat is figyelembe véve a hónap nyertesei a részvény-ETF-ek és a pénzpiaci termékek, egyaránt négy százalék feletti bővüléssel. A vegyes eszközök vagyona 3,2 százalékkal nőtt, és csaknem ugyanilyen mértékben gyarapodott az árupiaci ETF-ek eszközértéke is. A kötvényes portfóliók ezúttal csak bő egy százalékkal tudtak gyarapodni, az alternatív ETF-eknél pedig stagnálás volt megfigyelhető.

A befektetési szolgáltatók versenyét a BlackRockhoz tartozó amerikai iShares nyerte 8,4 milliárd euró friss ügyfélpénz megszerzésével. A második helyen a német Xtrackers végzett, melynek ETF-jeiből 4,2 milliárd euró értékben vásároltak. A képzeletbeli dobogóra az SPDR fért még fel hárommilliárd euró megtakarítást becstornázásával.