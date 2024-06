Societe Generale: a francia tőzsdei hullámvölgyet meg is lehet venni

Bár az amerikai részvények még 2024 derekán is jó hozamlehetőséget kínálnak, a befektetőknek érdemes kiszélesíteniük palettájukat és megragadniuk a más eszközökben rejlő lehetőségeket – állítják a Societe Generale stratégái.

Érdemes európai részvényekkel bővíteni a portfóliót a Societe Generale szerint / Fotó: AFP

A francia nagybank tavaly június óta erős kitettséget vett fel az amerikai részvényekben, teljes befektetési portfóliója 30 százaléka a Wall Streeten jegyzett papírokban áll. Ezt az arányt frissített stratégiájában sem csökkentette az Alain Bokobza vezette szakértői csapat, de a globális feltörekvő piaci részvényeknek, köztük a kínai papíroknak nagyobb súlyt adnak benne. Az ázsiai átsúlyozás vesztesei a japán tőzsdén forgó részvények, az itteni kitettségét ugyanis visszavágta a pénzintézet.

Lehetőségek az európai tőzsdén

A SocGen szerint érdemes szétnézni Európában is, a helyi részvénypiacon is akad a befektetői érdeklődésre számot tartó lehetőség.

Megjegyezzük, hogy ha nem volnának a francia választások körüli bizonytalanságok, akkor jelentősen megemeltük volna az európai részvénykitettségünket

– idézi a bank közleményét a MarketWatch.

Az idén alapvetően jól teljesítő európai részvénypiaccal szemben a francia meglehetősen gyengélkedik, a párizsi blue chip részvénykosár, a CAC 40 mindössze 0,6 százalékos emelkedést mutat az év eleje óta. Ennél sokkal jobban is állt az index, a tömeges tőkekivonás idén júniusban kezdődött, azt követően, hogy az európai parlamenti voksoláson elszenvedett jelentős vereség után Emmanuel Macron elnök előrehozott parlamenti választásokat írt ki.

A bankház különösen kontinensünk kisebb méretű vállalatainak részvényeiben lát fantáziát, apellálva az eurózóna rekordalacsony munkanélküliségi mutatóira, a kamatcsökkentésekre, valamint egyes periférián lévő országok – mint Olaszország és Spanyolország – erős vállalati profitjaira.

Mindezek miatt a stratégák alulsúlyozásról semlegesre minősítették fel az európai kis kapitalizációjú részvényeket, miközben amerikai megfelelőiket shortolják, kihasználva a Fed és az EKB eltérő kamatpolitikájából adódó lehetőségeket.

Kötvényből és nyersanyagból is elég a kevesebb

A Societe Generale közelgő kamatvágásra számít a Bank of Englandtől is, emiatt a brit államkötvényekben is bővíti kitettségét.

Ezt leszámítva ugyanakkor a kötvénypozíciók leépítése mellett érvelnek, és az állampapír felől a magas hozamú vállalati kötvények irányába javasolnak tőkeátcsoportosítást.

Az árupiacon eközben profitrealizálást javasol Bokobza és csapata, legalábbis az idén már 10 százalékkal dráguló (Brent) kőolaj esetében. Óvatosságukat az OPEC és szövetségeseinek júniusi bejelentésére alapozzák, miszerint az önkéntesen vállalt termeléscsökkentést a következő évben kivezethetik.

A SocGen a múlt hónapban lezárta a rézpiaci pozícióját is a feszített kitettségre hivatkozva, az arany árfolyamkilátásait viszont továbbra is optimistán látják a francia nagybanknál.