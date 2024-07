Bizalmat szavazott a piac az OTP-nek, indulhat az új csúcstámadás

OTP

Az OTP részvénye úgy ment át a 17 700 forintos szinten a múlt heti kereskedésben, mint kés a vajon, majd simán áttörte a 18 ezres szintet, na és az 50 napos átlagot is. Utóbbit mind az árfolyam, mind a forgalom tekintetében.

Folytatódhat az OTP ralija / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kifejezetten erős technikai vételi jelzés ez — a piac egyértelműen bizalmat szavazott az OTP-részvények további emelkedésének. Erre van is lehetőség, hiszen következő évi osztalék nélkül is több mint 16 százalékos felértékelődési potenciál van a papírban a konszenzusos elemzői célárak alapján.

Természetesen az újabb sajátrészvény-vásárlások is adtak a kurzusnak némi támogatást. A nemzetközi hangulat és a kedvező makrogazdasági hírek alapján feltehetően az eddigi trend folytatása várható. Az OTP árfolyamától 18 600 forintnál egyértelműen új csúcstámadást, majd kitörést vár a piac, amire elmúlt heti teljesítménye meg is adja az esélyt.

Ha amerikai stílusban tőzsdéznénk, a FOMO-hatásról, azaz a „kimaradás félelméről” (Fear of Missing Out) is beszélhetnénk, de azért a magyar piac mindig tartogat meglepetéseket is. A körültekintő pozíció-felvételt, méretezést, és a megfelelő diverzifikációt ezért továbbra sem szabad figyelmen kívül hagyniuk a befektetőknek. Mindenesetre biztató, hogy az OTP árfolyama az 50 napos átlag felett tartózkodik. Ez azt is jelenti, hogy folytatódhat az emelkedő trendcsatorna bejárása.

Richter

Végre sikerült az 50 napos átlagártól elszakadnia a Richter -részvénynek, így megerősítést kaptak az utóbbi hetekben elhangzott bejelentések, amelyek nagymértékben támaszt jelentenek az árfolyamnak. A 20–50–200 napos átlagok rendre egymás alatt helyezkednek el, ami szintén egy kedvező trend megtartásának a jele. Ugyanakkor a rövidebb távú, úgynevezett minor trend törését még nem sikerült elérni, ehhez az 50 napos átlagforgalomnál lényegesen nagyobb napi aktivitás lenne szükséges. A felső ellenállási szint áttörésére is képes lehet a részvény az elmúlt időszak pozitív bejelentései és a gazdálkodásról szóló beszámolók nyomán.

Mol

A Mol-részvények a múlt héten megtámadták a 200 napos átlagot, de ez egyelőre éppen csak az 50 napos átlagforgalom mellett történt meg. Hét elemző árait figyelembe véve a konszenzus a célár tekintetében 24,2 százalékos prémiumot kínál. A legtöbb technikai indikátor napi idősíkon vételt mutat, de a heti és havi idősíkokon ez a vélemény még nem igazolódott vissza. A Brent hordónkénti 82-88 dolláros ársávból való kitörése biztosan megtámasztaná az árfolyamot, amire a múlt heti emelkedés adott is némi reményt. Nem segíti viszont az árfolyamot a lengyel Orlen közleménye, amely szerint jelentős igénnyel lépnek fel közép-kelet-európai energetikai vállalatokkal szemben.