Már megint a tőkeáttét kísért a Wall Streeten

Felélénkült a Wall Street egyik sötét zuga, melyet sokáig elkerültek a jó érzésű befektetők. Ám a 9 százalékos hozamnak nehéz ellenállni, bármily kockázatosak is az alacsony minősítésű vállalati hitelek, melyek piacán 2021 óta először nettó tőkebeáramlás tapasztalható. Idén eddig a kisbefektetők 12,2 milliárd dollárt öntöttek az ilyen hitelekre összpontosító befektetési és tőzsdén kereskedett alapokba. Miközben tavaly és tavalyelőtt még 27 milliárd dollárnyi volt a tőkekiáramlás.

Felértékelődtek az alacsony minősítésű vállalati hitelek / Fotó: AFP

A gazdasági tündérmese forgatókönyvének előtérbe kerülésével a befektetők egyre nagyobb biztonságban érzik magukat a hitelpiacon

– mondta John Lloyd, a Janus Henderson Investors portfóliómenedzsere.

Az év eleje óta a Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index, amely olyan vállalatoknak nyújtott hiteleket tartalmaz, mint például az Uber és az American Airlines, 4,6 százalékos hozamot ért el, beleértve az árváltozásokat és a kamatfizetéseket is. Eközben a befektetési minősítésű kötvények csupán 0,4 százalékot araszoltak, de a bóvli minősítésű kötvények is csak 3,1 százalékot emelkedtek.

A kockázatos vállalati adósság iránti hirtelen kereslet segített a hitelértékesítésben és a refinanszírozásban olyan vállalatoknak, mint az otthoni futópadokat és szobabicikliket gyártó Peloton vagy a United Natural Foods. Az idei első fél évben az alacsony minősítésű vállalatok együttesen 736 milliárd dollár értékű spekulatív minőségű hitelt bocsátottak ki és refinanszíroztak.

Az elemzők aggódnak a kockázatos tőkeáttételes hitelek újbóli térnyerése miatt.

Ez a piac megbillenhet, ha a Fed szeptemberben csökkenti a kamatlábakat. Ezeknek a hiteleknek magas a nem teljesítési kockázatuk, és emiatt a hitelpiac általános minősége is romlik.

A befektetők mégis sorban állnak az értékpapírokba csomagolt, fedezett hitelkötelezettségekért, mert vonzó az esetenként 9 százalékos hozam. Más kérdés, hogy a 2008-as pénzügyi válság óta a hitelek újracsomagolása rossz hírű pénzügyi gyakorlat.