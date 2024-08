Arany: a kínai jegybank brutális felhalmozásra készül, de máshonnan is ömlik a pénz a sárga fém piacára

A kínai magánszemélyek is két kézzel kapnak az arany után

A másik szegmens, amiben erősödött az arany iránti kereslet, azok a kínai magánszemélyek. Az egyéb befektetési eszközök elérhetősége, illetve a helyi részvény és ingatlanpiac áresése miatt egyre inkább a fizikai arany felé fordulnak a kínai háztartások. És mivel ők is részben kényszerpályán mozognak, így a kínai magánvásárlók is kevésbé árfüggők. Ez is teret biztosíthat a további áremelkedésnek.

Miközben az arany árfolyama emelkedett, az ETF-ek és hasonló jellegű befektetési termékek esetében már negyedévek óta tartó kiáramlás tapasztalható a Covid-pánikban tapasztalható hirtelen felfutást követően. Ez egyúttal azt is mutatja, hogy a befektetők jelentős része elmulasztotta – legalább is eddig – az aranyban rejlő lehetőséget, sőt inkább elfordult az eszköztől. A pénzügyi befektetők pálfordulása, az arany alapokba történő pénzbeáramlás akár további gyors áremelkedést is okozhat. Az amerikai jegybank, a Fed jövőbeli kamatcsökkentései ráadásul még vonzóbbá is teszik a kamatot nem fizető nemesfém tartását.