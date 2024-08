Ki veszi az aranyat?

Miért vásárol számos jegybank aranyat az emelkedő árfolyam ellenére is?

A World Gold Council (WGC) 2024 februárja és áprilisa között készített felmérése szerint – amelyet a WGC hetven jegybank megkérdezésével készített – a válaszadók 29 százaléka, azaz húsz jegybank tervezte, hogy a következő tizenkét hónapban bővíti aranytartalékait, amit a havonta közzétett vásárlási adatok is visszaigazolnak. De miért vásárol számos jegybank aranyat az emelkedő árfolyam ellenére is? A felmérés válaszadóinak jellemzően célja volt, hogy a teljes devizatartalékukban az arany a korábbinál magasabb részarányt képviseljen. Egyrészt az esetleges inflációs kockázatok elleni fedezetként, másrészt azért, hogy az egyre gyakrabban jelentkező és az elmúlt évtizedekben nem látott mértéket öltő geopolitikai kockázatok ellen védelmet nyújtson.

Oroszország Ukrajna elleni agressziójára válaszul Oroszországot kitiltották a SWIFT nemzetközi fizetési és elszámolási rendszerből (lényegében blokkolták hozzáférésé a fejlett nyugati országok pénzügyi rendszeréhez), egyúttal zárolták az európai és amerikai számlákon lévő eszközeit, devizatartaléka jelentős részét. Ezzel a lépéssel már-már fizikailag is tapinthatóvá vált az az évek óta alakuló és növekvő törésvonal, amely a világ országait egymástól két jól elkülöníthető blokkra osztja fel. Ennek a szembenállásnak az egyik csoportjába tartozó országok (jellemzően Kína és Oroszország) feltett és kommunikált szándéka dollárfüggőségük csökkentése, ami egyebek között azt is jelenti, hogy a devizatartalékaikban lévő dolláreszközök részarányát csökkenteni igyekeznek, más eszközökét pedig ezzel párhuzamosan növelni. Ez a de-dollarizációs folyamat az utóbbi években egyre jelentősebb keresletet terel az arany piacára, amely kereslet a fentebb leírtakból következően árrugalmatlan (az árfolyam emelkedése ellenére is stabil), mivel stratégiai megfontolások vezérlik. A pénzügyi rendszer globális átalakulásához és a fokozódó geopolitika kockázatokhoz köthető aggodalmak azonban nem csak az említett országokat késztették az arannyal mint tartalékeszközzel kapcsolatos stratégiáik újragondolására, 2023-ban a cseh és a lengyel jegybank is bejelentette, hogy jelentős mértékben növeli a nemesfém részarányát a devizatartalékában.