Szenved az OTP és a Richter, erősödik a forint

Csökkenéssel indult a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, a BUX 0,8 százalékkal 71 013 pontra esett a nyitást követő percekben.

A nemzetközi hangulat meglehetősen borús, a vezető nyugati indexek is lefordultak, és láthatóan a magyar piac sem tudta elkerülni az eladói nyomást. A befektetők emellett a júliusban éves csúcsra gyorsuló inflációs adatot is emésztik. Az éves alapon 4,1 százalékos, az előző havihoz képest pedig 0,7 százalékos fogyasztóiár-emelkedés az egyes elemzőket is meglepte.

Az OTP árfolyama 1,1 százalékkal, 17 650 forintra esett,

a Richter papírjai 1,7 százalékkal, 9 955 forintra zuhantak,

a Mol 0,4 százalékos mínuszban, 2 730 forinton kezdte a napot.

A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom kurzusa tudott erősödni, 0,2 százalékkal 1076 forintra. A távközlési cég ütésállóságát magyarázza, hogy közel duplázódó negyedéves profitról számolt be a tegnapi piaczárás után.

A forint 0,2 százalékot erősödött az euróval szemben, a tőzsdenyitáskor a 397,3-as szintnél járt a keresztárfolyam. A dollárral szemben 0,3 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a 363,3-as szintig.