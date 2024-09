Gőzerővel és tiszta 5G-technológiával készül a 4iG Észak-Macedóniába

A Nyugat-Balkánon miért pont Észak-Macedóniában akarnak terjeszkedni, ahol már a Deutsche Telekom csoporthoz tartozó Magyar Telekom által az egyik legnagyobb globális multi is jelen van?

Zarándy Pál, a 4iG csoport mobil- és 5G stratégiai igazgatója / Fotó: Ványi Ákos

Az egész Nyugat-Balkán központi helyet foglal el a 4iG növekedési stratégiájában. Folyamatosan keressük a piacra lépés lehetőségeit ezekben az országokban. Albániában és Montenegróban immár majdnem három éve piacvezetőként vagyunk jelen.

Észak-Macedóniában jelenleg két nagy mobilszolgáltató osztozik a piac nagy részén, és ők uralják a vezetékes- és tévépiacokat is.

Az elérhető rádiófrekvencia-készletet, az új belépők által felhasználható alapinfrastruktúra elemeket figyelembe véve úgy értékeljük, hogy van helye és üzleti potenciálja egy hosszú távú stratégia szerint egy a régióban már erős pozíciókkal rendelkező harmadik szereplőnek.

A mobil mellett természetesen a vezetékes- és a tévépiaci szegmensek is lényegesek számunkra, mint ahogyan a digitalizáció területén is jelentős növekedési lehetőségeket látunk.

A Deutsche Telekom csoport Montenegróban is erős mobil-vezetékes versenytársunk, mi pedig egy „mobile only” operációval versenyzünk, mégpedig nagyon sikeresen és nyereségesen.

A 4iG csoportban az elmúlt három évben felhalmozott nemzetközi távközlési iparági tudás és tapasztalat fontos sikertényező lesz Észak-Macedóniában is, nemcsak most, a piacra lépési folyamat tervezési szakaszában, hanem az indítási és felfutási időszakban is.

A 4iG növekedésének következő mérföldköve

Hogyan illeszkedik ez, illetve a balkáni expanzió általában a 4iG hosszú távú stratégiájába?

A nyugat-balkáni expanzió négy éve központi helyet foglal el a 4iG hosszú távú stratégiájában a távközlési, valamint a digitalizációs piacok tekintetében is. Úgy látjuk, hogy ebben az észak-macedón piacra lépésünk lesz a következő mérföldkő.

Hogy néz ki a piac Észak-Macedóniában, milyen a gazdasági helyzet, hogyan fogadják a nyugati cégeket?

Észak-Macedónia fejlődő ország, 2005 óta EU-tagjelölt, amellett NATO-tagország is. Az ország digitális érettsége most jutott abba a fázisba, hogy szükségessé vált egy következő technológiai ugrás, amely többek között a minőség javulásával, a hálózati lefedettség növelésével, adatközpontok létesítésével hozzájárul a helyi gazdaság növekedéséhez, illetve becsatornázza Észak-Macedóniát azokba a nemzetközi telekommunikációs hálózatokba, amelyek számos területen, például a felhőszolgáltatások területén tovább támogatják a helyi gazdasági fellendülést.