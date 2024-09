Sorra emelik Nvidia-céláraikat az elemzők, egy ötvenszázalékos felfutás sem lepné meg a szakértőket

Mi a gond az új Blackwell csipekkel?

Az Nvidia hivatalosan ugyan nem számolt be arról, pontosan miért is csúszik a csúcskategóriás Blackwell csipek gyártásával, a The Wall Street Journalnak nyilatkozó iparági szakértők viszont szinte biztosak benne, hogy a méretezéssel lehetnek gondjai a cégnek. A Blackwell csipeknek ugyanis annak érdekében, hogy hozni tudják az igért 2,6 százalékos tranzisztorszorzót a jelenlegi csúcsmodellekhez képest, jóval nagyobb a térigényük, mivel mintegy 208 milliárd darab tranzisztornak kell bennük elférnie.

A Blackwell csipek ezért közel kétszer akkorák lesznek mint a jelenlegi csúcsmodell, a Hopper,

egészen pontosan 1600 négyzetmilliméteresre híznak, ez pedig szokatlan tervezési nehézségek elé állítja a mérnököket.

A kisebb csipekkel szemben ugyanis a Blackwellek már nem egy darab szilíciumdarabból, hanem két, egymástól teljesen különálló Nvidia processzorból állnak, a szakembereknek pedig ezeket össze kell illeszteniük a milliméter ezredrészénél is kisebb hibahatárral – hiszen a legkisebb hiba használhatatlanná tehet egy darabonként 40 ezer dollárt kóstáló csipet.