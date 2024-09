Továbbra is pozitív az OTP és a Richter technikai képe

Az elmúlt napokban a 73 ezer pontos szint közelében kezdett oldalazni a hazai részvényindex, erre a szintre a következő napokban is érdemes figyelni, szignifikáns letörése könnyen negatív korrekciót indíthat el. A vezető részvények közül az OTP technikai képe továbbra is pozitív, a Richter képe is, viszont itt az árfolyam elérte a korábbi alakzati célárfolyamot. A Mol és a Magyar Telekom inkább lefelé mutat, előbbi egy fontos támaszt tesztelget, utóbbi pedig letörte a hosszú távú trendvonalat.

Pozitív az OTP és a Richter képe / Fotó: Shutterstock

Az OTP fontos támasz felé, a Richter ellenállási zónához ért

Fontos támasz felett, 30 napos mozgóátlagon stabilizálódott az OTP árfolyama 18 145 forintnál, és egyelőre elrugaszkodni nem tudott onnan. A Bollinger-szalagok alapján egyelőre nem várható nagyobb, trendszerű elmozdulás, emelkedés esetén 18 770 forintnál adódna a következő fontosabb ellenállási szint. A támasz letörése esetén pedig a 18 000–18 265 forintos zónára érdemes figyelni.

A Richter árfolyama elérte a 10 800–11 000 forintos ellenállási zóna alsó szélét, mely a korábbi alakzati célárfolyammal is megegyezik. Az RSI-indikátor negatív divergenciát mutat az árfolyammal szemben, de egyelőre más fordulós jelzés nem látható a grafikonon. Negatív korrekció esetén a 10 560 forintos támaszra érdemes figyelni, mely az elmúlt napokban rendre megtartotta az árfolyamot.

A Mol és a Magyar Telekom inkább lefelé mutat

Nem sikerült a fordulat a Mol árfolyamában, a 2700 forintos támaszt tesztelgeti a jegyzés. A következő potenciális támasz az alsó Bollinger-szalag 2684 forintnál. Pozitív korrekció esetén meghatározó ellenállás 2740 forintnál, majd 2773 forintnál adódna.

A Magyar Telekom árfolyama szignifikánsan letörte a hosszú távú emelkedő trendvonalat, mely jelentősen növeli a negatív korrekció esélyét. 1020 forint alatt a következő fontos támasz 1000 forintnál húzódik, míg felül a mozgóátlagok és az említett trendvonal képeznek ellenállást 1060 forint közelében.