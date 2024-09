A turizmus a jövő ágazata, néhány részvény jó beszállási lehetőséget kínál

Az Insider Monkey szerint további érv a részvény mellett, hogy a következő években jelentősen bővülhet a platformon regisztrált, jelenleg 5 millió vendéglátó száma, ami hatványozottan emelheti a tranzakciós számot, hiszen az eddigi 5 millió házigazdára eddig több mint 1,5 milliárd vendégérkezés jutott.

A második negyedévben a társaság forgalma 11 százalékkal, 2,75 milliárd dollárra nőtt, ám csalódást jelentett, hogy nettó profitja – állítólag a magasabb adók miatt – 15 százalékkal, 555 millió dollárra csökkent.

Az LSEG elemzői konszenzusa 11,4 százalékos prémiumot lát a papírban,

a medián célár 130 dollár.

Royal Caribbean

A Carnivalhoz hasonló tevékenységet végző Royal Caribbean Cruises is tetszik az elemzőknek, 10,4 százalékos emelkedési potenciált látnak benne, a 181,5 dolláros medián célárat figyelembe véve.

A luxushajókat üzemeltető társaság a második negyedévben 3,21 dolláros korrigált egy részvényre jutó eredményről (EPS) számolt be, ami jobb lett az előrejelzésnél. A továbbra is erős kereslet nyomán a vállalat a teljes évre szóló kiigazított EPS-előrejelzését – az éves bázison 68 százalékos növekedést jelentő – 11,35-11,45 dollárra emelte. Emellett a vállalat igazgatótanácsa részvényenként 0,4 dolláros negyedéves osztalékot ajánlott meg, amelyet október 11-én kell kifizetni a szeptember 20-i tőzsdezáráskor nyilvántartott részvényeseknek, tehát még nem késő beszállni. A cég adóssága ugyan kisebb, mint a Carniavalé, ám így is megközelíti a 20 milliárd dollárt.

Booking

Átkelve az öreg kontinensre – bár a Booking a Nasdaqon kapható–, az egyik fő nyertese lehet a turisztikai konjunktúrának a világ legnagyobb online utazási irodája, a holland Booking Holdings is.

A vállalat a bevételeit 2021 és 2023 között csaknem megduplázta, és a nyereségességét is növelte.

A Bookingot is vételre ajánlja az elemzői konszenzus,

ám a 4050 dolláros medián célár csupán mintegy

4 százalékos a felértékelődéssel kecsegtet.

A második negyedévben a cég bevételei – a piaci várakozásokat is meghaladva – 7,3 százalékkal, 5,86 milliárd dollárra nőttek, míg tisztított EPS-e 11,4 százalékkal, 41,9 dollárra emelkedett.