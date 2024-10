A Nike nagyvonalú akciókkal készül a vezérváltásra

Ezzel már el is porladt a Hill színre lépését üdvözlő, 10 százalékos erősödés több mint fele. A vezérváltás bejelentéséig egyébként a Nike részvénye az idén 18 százalékot veszített értékéből.

A bizalom megvan, az eredményekre még várni kell

Matthew Friend pénzügyi igazgató azonban feltétlenül bizakodó, szerinte minden alapfeltétel adott ahhoz, hogy Hill meg tudja ismételni korábbi sikereit, amelyeket 2010 környékén a Nike észak-amerikai vezérigazgatójaként ért el, amikor is a sport köré szerveződő piac megreformálásával húzta ki válságából az amerikai sportszergyártót. Most is ezt várja tőle mindenki.

A Nike nagy leárazásokra készül, érdemes lesz résen lenni / Fotó: NurPhoto via AFP

A vállalat növekedése ugyanis az utóbbi időben megtorpant, mivel olyan, gyorsabb reagálású, trendkövető riválisok léptek színre és szorongatták meg, mint a Roger Federer svájci teniszlegenda által támogatott On és a Deckers – írja a Reuters.

Hill feladata lesz a Nike nagykereskedelmi partnerkapcsolatainak újjáépítése, amelyek Donahoe idején visszaszorultak, mivel ő inkább a vállalat saját üzletein és weboldalain keresztül történő értékesítés növelésére összpontosított. Ez a stratégia oda vezetett, hogy az olyan amerikai kiskereskedők, mint

a Foot Locker

és a Dick’s Sporting Goods,

gyorsan feltöltötték a Nike megüresedett polcait a versenytársak divatosabb termékeivel. A Nike innovációs fronton sem virított eddig, legalábbis anyagilag nem tudta hozni az olyan friss kollekcióktól elvárt üzleti eredményeket, mint az Air Max Dn és a Pegasus 41.