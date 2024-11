Csodálatos Hetek: nem csak a részvényeik, a kötvényeik is csodálatosak

A Csodálatos Hetek néven ismert big tech részvények tavaly óriási szárnyalást mutattak: az S&P 500 teljes piaci kapitalizációjának nagyjából 30 százalékát adó Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta Platforms, Nvidia és Tesla árfolyama átlagosan 75 százalékkal emelkedett 2023-ban. A két hete lezajlott amerikai elnökválasztás és Donald Trump megválasztása ráadásul újabb lendületet adhat a szektornak, amely már eddig is dominálta az amerikai piacot.

A Csodálatos Hetek, köztük az Nvidia kötvényei is vonzó lehetőségekkel kecsegtetnek / Fotó: Shutterstock

Azonban fontos kiemelni, hogy a Csodálatos Hetek részvényei mellett ezen cégek kötvényei is jó befektetési lehetőséget kínálnak, érdemes tehát alaposabban szemügyre venni ezeket, főleg, hogy e papírok a mérsékeltebb kockázatuk és attraktív hozamlehetőségük mellett a hitelminősítői besorolás szempontjából is vonzók.

Kettős adóztatás — megéri már amerikai papírokat vásárolni?

Az amerikai kibocsátású értékpapírok kapcsán a befektetők egyik első gondolata az szokott lenni az idei évről, hogy a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény eltörlése miatt 2024. január 1-je óta igen magas lett az az adóteher, amely például az amerikai kötvények kamatára is vonatkozik – bár a jövőben ez még akár pozitív irányban is változhat, de ne szaladjunk most ennyire előre. Sok hazai befektető tehát vagy elkerüli, vagy pedig összetett termékeken keresztül vásárolja meg az amerikai papírokat. Pedig az egyedi részvény- vagy kötvénybefektetések plusz adóterhét például az árfolyamnyereség is kompenzálhatja. Márpedig ez utóbbi elég vaskos manapság a Csodálatos Hetek esetében.

A Google anyavállalata, az Alphabet befektetésre ajánlott hitelminősítéssel rendelkező, 2060-ban lejáró, 2,25 százalékos kamatozású kötvénye a jelenlegi 56 százalékos árfolyamszinteken történő vásárlás esetén – a magas duráció és a csökkenő kamatpálya miatt – attraktív hozamlehetőséget kínál, akár 25-30 százalék is lehet a következő egy évben.

Szintén kiemelkedő lehetőséget kínál a Meta Platforms 5,75 százalékos kamatozású kötvénye, mely 103,50 százalékos árfolyamszinteken elérhető, 2063-as lejárattal.