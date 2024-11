Trump gyűlöli, hogy gyengül a forint árfolyama, de vajon tesz-e ellene?

Donald Trump amerikai elnök jó eséllyel sohasem nézett rá a forint árfolyamára a dollár ellenében, nyilatkozataiból mégis tudjuk, hogy amit ott látna, azt gyűlöli. Választási győzelmének hírei – sőt már a kilátása – beindította a világ pénzügyi piacain az un. "Trump-ügyleteket", amelyek közül az egyik, hogy a dollár lehengerel minden más devizát, nem csak a forintot. Márpedig akármennyire furcsa a laikusnak, a túl erős deviza nem segít egy gazdaságnak.

A forint árfolyama gyengült, a választási győztes Donald Trumpot ez nyilván nem hozza izgalomba, de a dollár erősödése általában nincs ínyére Fotó: Getty Images/Bloomberg

A "Trump-ügyletek": második elnöki ciklusának kilátására szárnyal a bitcoin, majdnem két százalékot ugrott a határidős kereskedésben az amerikai részvények S&P 500 indexe – és Európában emelkednek a részvényárak –, 14 bázisponttal négyhónapos csúcsra – 4,41 százalékra – emelkedett a 10-éves amerikai államkötvény hozam, csökkent – nem csak az Egyesült Államokban, hanem Ázsiában és Európában – a hitelkockázat biztosításának költsége, és gyakorlatilag minden más devizával szemben megugrott a dollár árfolyama.

Ezek közül a reakciók mögül – korábbi nyilatkozataiból kiderült – Trump örül a részvényerősödésnek, de utálja a dollár erősödését (ami rontja az USA külkereskedelmi pozícióját) és a hozamemelkedést (ami az állam költségeit növeli). A reakciók mögötti gazdasági feltevések: Trump alatt jó élete lesz a vállalatoknak, növekedhet a gazdaság, az inflációs nyomás viszont növekszik, ami csökkenti a Federal Reserve mozgásterét a kamatok visszanyesésére – ezért a dollárerősödés.

A dollár erősödése és a Trump-ügyletek: a forint árfolyama megszédült, de nem a legnagyobb vesztes

A piaci mozgások közül cikkünkben a dollárerősödésre koncentrálnánk, ami a forint gyengülésének fő forrása.

A lenti grafikonra gyakorlatilag bármely más devizát is tehettünk volna, mindegyiknél azt látnánk, hogy mínuszba ment az elnökválasztási hírek hatására.

A "klasszikus" összefüggés, hogy amikor a zöldhasút vásárolják – erősödik a dollár – alapesetben ez a feltörekvő piaci devizák rovására történik. Ez most is így van, és a mexikói pesó gyengülésével illusztráltuk, ami egyben azt is mutatja, hogy voltak olyan feltörekvő piaci devizák, amelyeket a forintál is jobban megrázott a dollár menetelése.

Ugyanakkor ezúttal "megkapták a magukét" a fejlett országok devizái is,

amit a gyakran menekülődevizának tartott svájci frank gyengülése illusztrál. De szerepelhetett volna

a több mint másfél frankos mínuszba csúszó euró,

a hasonló mértékben megcsúszó észak-európai devizák,

vagy a több mint egy százalékot veszítő ausztrál dollár és japán jen is.

Ahogy a forint, a többi közép-európai ország devizája sem kerülte el a gyengülést, igaz, köztük a forint vitte a prímet. Látható, hogy a vesztesek közt van a zloty is.