Méretes maflás után újabb dollármélypontra süllyedt a forint

Püfölik a pénzünket rendesen: az ágyból amúgy is bágyadtan felkelő forintot a reggel közölt, hatalmas meglepetést okozó 3,2 százalékos októberi magyar inflációs adat is sokkolta, az ezzel megindított gyengülés délután is folytatódott. A magyar fizetőeszköz euróval szembeni jegyzése újra 410 felett jár (410,60), míg az amerikai dollárral szemben már a 387-es szinten kopogtatott, de onnan visszahúzódott 386,50-ig. Az pedig elég csúnya, két éves mélypontot jelent.

Ha így folytatódik, akkor szénné ég a forint / Fotó: NurPhoto via AFP

Reggel kirúgta a kamattámaszt a forint alól a Központi Statisztikai Hivatal, amely a 3,5 százalékos konszenzus körül szóródó októberi inflációra 3,2 százalékos adattal tromfolt rá. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy folytathatja a kamatcsökkentési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank – ha úgy látja jónak –, mivel az inflációs nyomással nem kell már komolyabban törődnie.

Az alacsonyabb kamat gyengébb forinthoz vezet,

az államháztartás finanszírozása viszont emiatt sokkal többe kerülhet majd. A kilátások sem túl biztatóak, a magyar gazdaság gyatra növekedési, pontosabban recessziós teljesítményét az alacsonyabb kamatok közvetítésével ugyan támogathatja a hitelfeltételek könnyebbé válása, de ennek a másik oldalon ára is van.

A forint higanymozgását már követni sem lehet

A stabilitást szem előtt tartó befektetők szemében a forint egy hetes „tevékenysége” egy lidérces álommal ér fel. Előbb az amerikai elnökválasztással kapcsolatos bizonytalanság, majd a világmegváltó béketervekkel előálló Donald Trump győzelme rengette meg az árfolyamát – előbb a gyengülés, majd az erősödés irányba.

A tíz egységnyi hullámokban feltört bizonytalanság a hétvégére elült, hogy hétfőn újabb lendületet vegyen. A feltörekvő piacok devizái sem jártak sokkal jobban, a dollár erősödése őket is kupán vágta.

S ha valaki most azt kérdezné, hogy mikor váltson valutát a síszezonra, akkor el kell keserítsük: nincs olyan forgatókönyv, amely a forint számottevő erősödésére nagy tételben fogadna.