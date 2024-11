Tovább nyomul a kriptopiacon Donald Trump: közösségi médiás cége is beszáll

A Donald Trump közösségi oldalát üzemeltető Trump Media & Technology Group kezdeményezte a TruthFi védjegy bejegyzését a héten, mégpedig kriptofizetések, pénz tárolásához kapcsolódó szolgáltatások és digitális eszközök kereskedelmét szolgáló platform létrehozása céljából.

Trump megválasztása az égbe lőtte a kriptók árfolyamát / Fotó: AFP

Felvásárlással születhet meg a Trump Media kriptorészlege

A Truth Social mögött álló vállalat a The New York Times információi szerint hétfőn adta be kérelmét a védjegy oltalmára, ám abból nem derül ki, hogy a Trump Media mennyire áll közel tervei megvalósításához. Ugyanakkor egy nagyszabású kriptoprojekt elindításához valószínűleg a cégnek egy másik vállalatot kellene felvásárolnia, hiszen a Trump Mediánál alig több mint harminc ember dolgozik.

A héten mindenesetre felröppentek hírek arról, hogy a Bakkt kriptokereskedelmi platform a megválasztott elnök cégének célkeresztjébe került, és azt akár meg is vehetik. A Bakkt nem kívánta kommentálni a piaci spekulációkat, a Trump Media pedig nem válaszolt a lap megkeresésére.

Védjegyekkel foglalkozó jogászok szerint nem szokatlan, hogy

a vállalatok akár évekkel terveik valóra válása előtt védjegyoltalmat kérnek, ám a kérés mögött általában tényleges tervek is állnak.

A Trump Mediában a politikus hivatalos pozíciót nem tölt ugyan be, de a vállalat részvényeinek az 53 százaléka az ő kezében van. A 3,4 milliárd dolláros pakett a leendő elnök legnagyobb vagyontárgyának számít. A cég igazgatótanácsának pedig legidősebb fia, Don Jr. is tagja.

A tőzsdén 6,5 milliárd dollárra értékelt vállalat a harmadik negyedévet veszteséggel zárta, és mindössze 1 millió dolláros bevételt ért el Trump népszerűsége ellenére. A tőzsdére lépés után a cég jelentős, 672,9 millió dolláros készpénzhalmon ül, ami alkalmas lehet egy felvásárlásra.

Az elnökválasztási kampányban a kriptoszektort a keblére ölelő Trumphoz egy másik vállalkozás is kötődik az iparágból, a World Liberty Financial, melyben ugyan szintén nincs formális szerepe, de anyagi hasznot húz a vállalat működéséből. Trump a Bloomberg tudósítása szerint azon is gondolkozik, hogy kifejezetten a kriptoszektorral foglalkozó pozíciót is létrehoz a Fehér Házban.