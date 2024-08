Luxusjachtbaleset: megtalálták Mike Lynch milliárdos holttestét és további három áldozatot

Az olasz hatóságok szerint az elsüllyedt Bayesian jacht roncsaiban talált négy áldozat közül kettőt beazonosítottak: Mike Lynch és tinédzser lánya, Hannah holttestét sikerült felszínre hozni – írta a The Guardian.

A baleset egész Olaszországot megrázta / Fotó: AFP

Salvo Cocina, a szicíliai polgári védelem főigazgatója elmondta, hogy két másik holttestet is találtak, de a búvárok most is keresik a még eltűntként nyilvántartott további két áldozatot. A holttesteket az egyik hajókabinban találták meg két matrac között.

A La Repubblica úgy tudja, a másik két holttest Jonathan Bloomeré, a Morgan Stanley International Bank elnökéé és Chris Morvillo amerikai ügyvédé.

Az eltűntek keresését nehezíti, hogy a jacht roncsa ötven méter mélyre süllyedt, a hajó nagyon szűk belül, és a tárgyak, amelyek bennemaradtak, beborítanak mindent, és akadályozzák a szabad mozgást.

A nyomozást vezető Termini Imeresei ügyészség szerdán arról számolt be, hogy előző nap késő estig hallgatták ki a Bayesian kapitányát, James Catfieldet annak érdekében, hogy rekonstruálni tudják a baleset fázisait.

Luxusjachtbaleset Olaszországban: akinek köze volt az amerikai világmultival szembeni perhez, mind meghalt vagy eltűnt Mintha elátkozták volna a Bayesian vitorlást. Pontosabban nem is a hajót, hanem az azon ünneplő társaságot. Pontosabban nem is csak a hajón ünneplő társaságot, hanem azokat, akik Mike Lynch brit milliárdossal együtt érintettek voltak a Hewlett-Packard által indított büntetőperben. A luxusjachtbaleset háttere már-már hátborzongató.