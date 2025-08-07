Bődületeset ralizott az OTP, hihetetlen csúcson a BUX - örömmámorban úszik a pesti parkett

Szédületes ralin vannak túl a BÉT nagyjai csütörtökön, a lehetséges geopolitikai enyhülés hírére az OTP és a Magyar Telekom is hihetetlen menetelésbe kezdett, széttépték a parkettet a befektetők. A BUX index 2,15 százalékos pluszban, 103 272 ponton zárta a napot, a parkett forgalma messze átlag feletti, 27,3 milliárd forint volt.

Fotó: Vémi Zoltán

Hatalmas formában a BÉT, csúcson a BUX és az OTP

A BÉT nagyjai közül az OTP 3,85 százalékkal 29 970 forintig emelkedett a nap során, az átlagforgalom több mint dupláját kitevő, 20,8 milliárd forintos forgalomban. A Magyar Telekom 3,89 százalékkal 1818 forintig ralizott erős gyorsjelentését követően. A Richter 0,29 százalékkal 10 260 forintig emelkedett, a Mol pedig 0,07 százalékkal 3010 forintig erősödött.

A nyugat-európai piacokon is egyértelműen az optimizmus volt az úr, a német DAX 1,4, a francia CAC 1,0, a spanyol IBEX 1,1, az átfogó Euro Stoxx pedig 1,4 százalékos pluszban járt a pesti záráskor. Az amerikai részvénypiac felemás formát mutat, a Dow 0,5 százalékos mínuszban jár másfél órával az amerikai kereskedés kezdete után, az S&P 0,1, a Nasdaq pedig 0,6 százalékos nyerőben van 17 óra táján.

A forintnak nem volt rossz napja, az orosz–amerikai tárgyalások hírére mindkét fontosabb fronton nagyot erősödött, és az euróval szemben meg is tartotta a 0,3 százalékos napon belüli pluszt, ezzel a 397,1-es szintet is, a dollár ellenében a pesti zárás környékére már elfogyott a szufla, 0,1 százalékos napi mínuszra fordult a 0,2 százalékos plusz, 341,8-en járt a kereszt 17 óra magasságában.