Hatalmas formában a forint, a béke reménye hajtja a devizát - és a magyar részvények is szárnyalnak

Bomba formában van a forint csütörtökön, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton erősödni tudott a nap során, a nagyobb lendület jelenleg az euróval szemben mutatkozik. A közös deviza ellenében 0,35 százalékkal 396,7-ig erősödött a forint, a zöldhasú ellenében 0,15 százalékos a napi nyerő, 340,8-en adják az amerikai pénz egységét.

Szárnyal a forint, és minden oka megvan rá / Fotó: Shutterstock

Hatalmas lendületbe jött a forint

A forint lendületes emelkedése mögött minden bizonnyal az a hír áll, ami a régiós tőzsdék mellett a nyugati piacokat is felfelé tolja, nevezetesen, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin már a következő napokban összeülnek egy személyes találkozóra, melynek témája minden várakozás szerint az ukrajnai háború lezárása felé vezető út következő lépcsőjének meghatározása lesz. A találkozó helyszíne és pontos időpontja egyelőre nem nyilvános, a felek viszont már megállapodtak erről, és az is szinte biztos, hogy az egyeztetésre a jövő héten kerülhet sor.

A két vezető találkozójára hónapok óta vár a világ, az előzetesen megfogalmazott elvárások is kifejezetten magasak, s ha ezek teljesülnek, és a két elnök az ukrajnai fegyverszünetről tesz valamilyen bejelentést, az villámgyorsan leemelné a kelet-közép-európai régióról azt a geopolitikai diszkontot, amely immár évek óta nyomás alatt tartja,

hatalmas lökést adva az értékeltségeknek felfelé.

Ez a várakozás látszik a forint árfolyamán is, mely a dollár 0,1 százalékos napi erősödése ellenére is nyerőbe került nem csak vele szemben, de az euró ellenében is, sőt, a régiós devizák többségét is felülteljesíti.

Az ukrajnai béke reménye a tőzsdéket is repíti

A befektetői öröm pedig messze nem korlátozódik a devizapiacra, a BÉT nagyjai is száguldanak:

a nemrég rekordprofitról beszámoló OTP 3,5 százalékos napi pluszban jár, 29 990 forinton állította be új történelmi csúcsát,

a gyorsjelentését szerda délután közzétevő Magyar Telekom 3 százalékos raliban van, 1818 forintig futott a kurzus,

a Richter, melynek vezérigazgatója a napokban összekapott az állammal, 0,49 százalékkal, 10 280 forintig erősödött,

a pénteki nyitás előtt jelentő Mol pedig 0,93 százalékos pluszban jár, 3036 forinton adják részvényét.

A nyugat-európai piacok is szárnyalnak, a francia CAC 1,1, a német DAX 1,6, az átfogó Euro Stoxx 0,4 százalékos napi pluszban jár kora délután. Az amerikai piacok a határidős opciók alakulása alapján mind lényegi pluszban nyithatnak, a Dow Jones 0,5 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos, a Nasdaq 0,7 százalékos pluszban kezdhet a magyar idő szerinti fél négyes nyitáskor.