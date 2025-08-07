Hatalmas formában a forint, a béke reménye hajtja a devizát - és a magyar részvények is szárnyalnak

Bomba formában van a forint csütörtökön, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton erősödni tudott a nap során, a nagyobb lendület jelenleg az euróval szemben mutatkozik. A közös deviza ellenében 0,35 százalékkal 396,7-ig erősödött a forint, a zöldhasú ellenében 0,15 százalékos a napi nyerő, 340,8-en adják az amerikai pénz egységét.
A forint lendületes emelkedése mögött minden bizonnyal az a hír áll, ami a régiós tőzsdék mellett a nyugati piacokat is felfelé tolja, nevezetesen, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin már a következő napokban összeülnek egy személyes találkozóra, melynek témája minden várakozás szerint az ukrajnai háború lezárása felé vezető út következő lépcsőjének meghatározása lesz. A találkozó helyszíne és pontos időpontja egyelőre nem nyilvános, a felek viszont már megállapodtak erről, és az is szinte biztos, hogy az egyeztetésre a jövő héten kerülhet sor.
A két vezető találkozójára hónapok óta vár a világ, az előzetesen megfogalmazott elvárások is kifejezetten magasak, s ha ezek teljesülnek, és a két elnök az ukrajnai fegyverszünetről tesz valamilyen bejelentést, az villámgyorsan leemelné a kelet-közép-európai régióról azt a geopolitikai diszkontot, amely immár évek óta nyomás alatt tartja,
hatalmas lökést adva az értékeltségeknek felfelé.
Ez a várakozás látszik a forint árfolyamán is, mely a dollár 0,1 százalékos napi erősödése ellenére is nyerőbe került nem csak vele szemben, de az euró ellenében is, sőt, a régiós devizák többségét is felülteljesíti.
A befektetői öröm pedig messze nem korlátozódik a devizapiacra, a BÉT nagyjai is száguldanak:
A nyugat-európai piacok is szárnyalnak, a francia CAC 1,1, a német DAX 1,6, az átfogó Euro Stoxx 0,4 százalékos napi pluszban jár kora délután. Az amerikai piacok a határidős opciók alakulása alapján mind lényegi pluszban nyithatnak, a Dow Jones 0,5 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos, a Nasdaq 0,7 százalékos pluszban kezdhet a magyar idő szerinti fél négyes nyitáskor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.