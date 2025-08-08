Bálványok alkonya: Warren Buffett nélkül nem találja önmagát a Berkshire

Az idei évben eddig markáns különbség rajzolódott ki az S&P 500 index és a Berkshire Hathaway részvényeinek teljesítménye között. Az év eleje óta az S&P 500 index körülbelül 11 százalékkal emelkedett, amit főként a nagy technológiai vállalatok stabil növekedése és a mesterséges intelligencia körüli befektetői lelkesedés hajtott.

Warren Buffett, Omaha orákuluma / Fotó: AFP

Warren Buffett visszavonulása lejtmenetet indított a Berkshire Hathaway árfolyamán

A Magnificent Seven technológiai óriások (mint például Apple, Microsoft, Nvidia és Alphabet) továbbra is jelentős súlyt képviselnek az indexben, így azok emelkedése az egész piacot felfelé húzta. Ezzel szemben a Berkshire Hathaway részvényei május óta mintegy 14 százalékot estek, és ezzel szembetűnő lemaradást mutatnak a széles piacon.

Ez a különbség több mint 25 százalékpontos relatív alulteljesítést jelent, ami az egyik legnagyobb ilyen mértékű eltérés az utóbbi évtizedekben.

A Berkshire gyengébb szereplésének hátterében több tényező áll. Az egyik legfontosabb esemény, amely megrengette a befektetői bizalmat, Warren Buffett hivatalos bejelentése volt, miszerint 2025 végén visszavonul a vezérigazgatói posztról, átadva a vezetést Greg Abelnek. Bár a bejelentés nem volt teljesen váratlan, a piac érzékenyen reagált az „érát záró” pillanatra. Buffett több mint hat évtizede vezeti a céget, és az ő személye gyakorlatilag egyet jelent a Berkshire-rel. A részvényesek egy része attól tart, hogy a vállalat nélküle nem tudja ugyanilyen sikeresen folytatni értékalapú befektetési filozófiáját.

A visszaesés másik jelentős oka a második negyedéves pénzügyi jelentés volt, amely a vártnál gyengébb eredményeket mutatott. A vállalat nettó eredménye 12,37 milliárd dollárra csökkent az egy évvel korábbi 30,35 milliárd dollárról. A zuhanás főként egy 3,8 milliárd dolláros leírásból származott, amelyet a Kraft Heinz részvényein könyveltek el. Ez a leírás a cég szerint „other-than-temporary”, vagyis tartós értékvesztésnek számít, és hangsúlyos figyelmeztetés a befektetők számára arra nézve, hogy a portfólióban rejlő egyes korábbi döntések már nem hoznak megfelelő megtérülést.