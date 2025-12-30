Deviza
Rengeteg pénzt keresett és hatalmas vagyont halmozott fel pályafutása során Brigitte Bardot

A napokban elhunyt Brigitte Bardot, a filmművészet egyik ikonikus alakja, pályafutása során jelentős vagyont halmozott fel, amit filmes karrierjéből, modellszerződéseiből, könyveladásaiból és jelentős ingatlanbefektetéseiből szerzett. Fénykorában a világ legjobban kereső színésznői közé tartozott.
Világgazdaság
2025.12.30, 15:18

Brigitte Bardot, a legendás francia színésznő Saint-Tropez-i otthonában hunyt el, december 28-án, 91 éves korában, és ezzel lezárult az európai filmipar egy meghatározó korszaka – írta meg az Origo.

Jelentős vagyonnal rendelkezett a vasárnap elhunyt Brigitte Bardot / Fotó: AFP

Bardot nemzetközi ismertséget szerzett az És Isten megteremté a nőt, az Igazság és a Viva Maria! című filmekben nyújtott alakításaival, utóbbiért BAFTA-jelölést is kapott. Pályája csúcsán a világ filmművészetének egyik legismertebb személyisége volt.

Az 1960-as években a világ legjobban fizetett színésznői közé tartozott, a Viva Maria! című filmmel 350.000 dollárt keresett, ami ma közel 3,66 millió dollárnak felel meg.

Hatalmas sikerei ellenére 1973-ban visszavonult a színészettől, helyette inkább az állatvédelemre összpontosított, és létrehozta a Brigitte Bardot Alapítványt. 

Mekkora volt Brigitte Bardot nettó vagyona?

Bardot élete során hatalmas vagyonra tett szert, amelyet filmes karrierjéből, modellszerződéseiből, könyveladásaiból és jelentős ingatlanbefektetéseiből szerzett az Express US szerint. Az erre vonatkozó becslésekről és öröksége felosztásáról itt olvashat bővebben.

1996-os memoárja, az Initiales B.B. állítólag 4 millió dollárt hozott neki

 – emeli ki a The Economic Times.

Legkedvesebb ingatlana, a Saint Tropez-ban található La Madrague, amelyet 1958-ban vásárolt, a becslések szerint nem kevesebb, mint 23 millió dollárt ér. 

