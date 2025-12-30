Rengeteg pénzt keresett és hatalmas vagyont halmozott fel pályafutása során Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, a legendás francia színésznő Saint-Tropez-i otthonában hunyt el, december 28-án, 91 éves korában, és ezzel lezárult az európai filmipar egy meghatározó korszaka – írta meg az Origo.

Jelentős vagyonnal rendelkezett a vasárnap elhunyt Brigitte Bardot / Fotó: AFP

Bardot nemzetközi ismertséget szerzett az És Isten megteremté a nőt, az Igazság és a Viva Maria! című filmekben nyújtott alakításaival, utóbbiért BAFTA-jelölést is kapott. Pályája csúcsán a világ filmművészetének egyik legismertebb személyisége volt.

Az 1960-as években a világ legjobban fizetett színésznői közé tartozott, a Viva Maria! című filmmel 350.000 dollárt keresett, ami ma közel 3,66 millió dollárnak felel meg.

Hatalmas sikerei ellenére 1973-ban visszavonult a színészettől, helyette inkább az állatvédelemre összpontosított, és létrehozta a Brigitte Bardot Alapítványt.

Mekkora volt Brigitte Bardot nettó vagyona?

Bardot élete során hatalmas vagyonra tett szert, amelyet filmes karrierjéből, modellszerződéseiből, könyveladásaiból és jelentős ingatlanbefektetéseiből szerzett az Express US szerint.

1996-os memoárja, az Initiales B.B. állítólag 4 millió dollárt hozott neki

– emeli ki a The Economic Times.

Legkedvesebb ingatlana, a Saint Tropez-ban található La Madrague, amelyet 1958-ban vásárolt, a becslések szerint nem kevesebb, mint 23 millió dollárt ér.