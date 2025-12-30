Az év jöhet, amikor megverjük a cseheket: a régióban már mindenki más a magyarok hátát nézi

Magyarországon a foglalkoztatás 2025-ben továbbra is magas szinten stabilizálódott: a foglalkoztatottak száma 4,66-4,7 millió körül mozgott, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3–4,5 százalék között alakult, ami az EU-átlag alatt marad és a régióban kiemelkedő – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

A régiós országok közül a cseh foglalkoztatás haladja meg egyedül a magyar adatot. A piacot azonban tartós kihívások terhelik: a demográfiai öregedés és a csökkenő születésszám miatt szűkül a munkaerő-kínálat, miközben több szektorban – például a vendéglátásban, az egészségügyben, az IT-ben és a feldolgozóiparban – jelentős hiánnyal küzdenek a vállalatok.

Az üres álláshelyek száma meghaladja a 68 ezret. A cégek inkább megtartják munkavállalóikat, mintsem tömeges leépítéseket hajtsanak végre, vagyis a foglalkoztatás lefelé merevnek számít. Az automatizáció és a mesterséges intelligencia terjedése akár közel egymillió munkahelyet érinthet, ugyanakkor új pozíciókat is teremthet.

Emellett a fiatalabb generációk egyre inkább rugalmas munkavégzést – hibrid modellt, részmunkaidőt vagy négynapos hetet – várnak el. 2026-ra az előrejelzések vegyesek: az MNB a foglalkoztatás enyhe csökkenését és a munkanélküliség kismértékű emelkedését (4,8 százalékra) várja, míg az Európai Bizottság és az OECD alacsonyabb, 4,2–4,4 százalékos rátát prognosztizál.

Pozitív ellensúlyt jelenthetnek a nagyberuházások, mint a BMW, a CATL és a BYD gyárainak termelésindítása, amelyek több ezer új munkahelyet hozhatnak létre, elsősorban a mérnöki, technikai, valamint betanított munkás pozíciókban. A magyar munkaerőpiac tehát továbbra is ellenálló, de a strukturális problémák megoldása kulcsfontosságú a hosszú távú stabilitáshoz – írják.