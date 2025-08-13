E.On: ilyen megtérülés mellett nem jó üzlet a hálózatfejlesztés

Nem lesz ez így jó – üzente a hatósági árképzésért felelős német hatóságnak az E.On vezetése, amely azt kéri (vagy inkább követeli), hogy az energiahálózat fejlesztéséhez szükséges beruházások után a használati díjakban érvényesíthető megtérülési rátákat emeljék olyan szintre, ahol már a befektetők is érdemesnek tartják a finanszírozásban való részvételt, egyúttal vonzóbbá teszik a közművállalat részvényeit.

Leonhard Birnbaum, az E.On vezérigazgatója nem elégedett a hatóságok hozzáállásával / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ellenkező esetben a német vezetékes áram- és gázinfrastruktúra fejlesztése elmarad az elvárt szinttől. Innen pedig egyenes út vezet a német gazdaság versenyképességének romlásához – figyelmeztetnek.

Németország azt kockáztatja, hogy lemarad, miközben más országok célzott szabályozási ösztönzőket vetnek be a hálózatfejlesztések támogatására

– hangsúlyozta Leonhard Birnbaum, hozzátéve, hogy cége nem emeli a 2024–2028-as időszakra vonatkozó beruházási keretét, az marad a 43 milliárd eurón.

Az E.On tengelyt akaszt a szakhatósággal

Ebből az első fél évben 3,2 milliárd eurót költöttek el, az egy évvel korábbinál 11 százalékkal többet. Az E.On vezérigazgatója felszólította az ügyben illetékes, állami kézben lévő hatóságot, a Szövetségi Hálózati Ügynökséget, hogy vegye komolyan a hálózatüzemeltetők tényeken alapuló segélykiáltásait, és segítse elő

az energetikai átálláshoz,

az ellátásbiztonsághoz

és a megfizethetőséghez

szükséges beruházásokat, ahelyett, hogy akadályozná azokat. A Magyarországon is tevékenykedő, Európa legnagyobb energiahálózat-üzemeltetőjének számító E.On emlékeztetett arra, hogy a német szabályozó hatóság jelenleg 7 százalékos adózás előtti leírási hozamot engedélyez a befektetett saját tőkére vetítve az új infrastruktúra kiépítése, és 5 százalékos rátát a meglévő infrastruktúra modernizálása esetében, szemben az európai 7-9 százalékos rátával.

Kétmilliárd euróra nőtt a féléves nyereség

Amúgy igazán nem mondható, hogy az E.On rosszul teljesítene, az energetikai csoport az első fél évben alaptevékenységéből 5,5 milliárd eurós nyereségre tett szert, ami 13 százalékos növekedés az előző évhez képest.