Közel 14 százalékkal bővült az európai, tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF) piaca az idei második negyedévben, ami új rekord, hiszen ilyen tempóban még sohasem nőtt a vén kontinens ETF-jeiben kezelt vagyon összértéke egy ilyen rövid, három hónapos periódus alatt – derül ki a UCITS ETF-eket kezelő HANetf, Európa legnagyobb piaci szolgáltatója friss piaci elemzéséből.

Robbantott az európai ETF-piac / Fotó: CFoto via AFP

Néhány szegmens kiemelkedett az ETF-mezőnyből

A gyors növekedést – aminek eredményeként a negyedév végén első ízben lépte át az eszközök értéke a 2600 milliárd dollárt – ráadásul főként az ETF-ek felértékelődése és nem a nettó beáramlás idézte elő, hiszen az utóbbi az előző negyedévhez mérten 22,44 százalékkal csökkent.

Azért nem minden szegmensben lassult a beáramlás, a részvény-ETF-ek összértéke például 44,38 milliárd dollárral, 1190 milliárd dollárra emelkedett, amivel jelentősen hozzájárultak a teljes ETF-piac gyarapodásához.

Dinamikusabban nőttek az átlagnál a specializált termékek, melyek közül

az úgynevezett aktívan kezelt ETF-ek vagyona 37,8 százalékkal nőtt a második negyedévben,

az opciós alapú termékek piaci kapitalizációja pedig még ennél is meredekebben, 59,39 százalékkal emelkedett.

A szolgáltatók is derekasan fejlesztettek, a HANetf adatai szerint a második negyedévben tizenegy új kibocsátó lépett az európai piacra, így a számuk 138-ra emelkedett.

Ugyanakkor az új termékek iránti igény továbbra is meglehetősen magas: a HANetf az év eddigi részében e körben 345 megkeresést regisztrált, amelyek mintegy 85 százaléka az aktívan kezelt ETF-eket célozta.

A védelmi ipari ETF-ekkel semmi sem állta a versenyt

A legerősebb növekedést azonban a védelmi ipari ETF-eknél mérték.

A HANetf szerint az év eleje óta több mint négyszeresére nőtt az ebben a szegmensben kezelt vagyon, amely jelenleg 13,57 milliárd dollárt tesz ki.

A második negyedévben pedig tovább gyorsult a növekedés,

s éves bázison elérte a 83,59 százalékot.

Ezzel egyidejűleg a jegyzett termékek száma 7-ről 15-re nőtt, köztük a Future of Defence UCITS ETF, amely most 2,7 milliárd dollár kezelt vagyonnal rendelkezik, valamint a nemrég indított Future of European Defence UCITS ETF, amely már több mint 140 millió eurót gyűjtött.