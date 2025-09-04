Rába: bejelentést tett a kormány a 4iG védelmi ipari bombaüzletéről – eladják a tulajdonrészüket

Deviza
A magyar kormány a Rába Nyrt.-ben meglévő többségi tulajdonrészének értékesítéséről döntött.
Az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. tőzsdén kívüli ügylet keretében részvényadásvételi-szerződéseket kötött a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalatával a Rába Járműipari Holding Nyrt. 54,34 százalékos többségi tulajdonrészének eladására – jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert. A vállalatcsoport fő tevékenységi köre a nehézgépjárművek komplett futóműveinek, futóműalkatrészeinek, valamint speciális járművek gyártása, amelynek jelentős része exporttevékenység formájában az Európai Unió, a FÁK-országok és az Egyesült Államok piacaira irányul.

A 4iG csoport bekapcsolódása a Rába csoport tulajdonosi körébe nemzetközi piaci integrációt jelent, amely stratégiai lépés megerősíti a Rába piaci stabilitását, és lehetőséget teremt a hazai és nemzetközi piacokon való még intenzívebb jelenlétre. A hatékony digitális működés megteremtésén, a folyamatoptimalizáláson és az innováció előmozdításán túl, a nemzetközi kapcsolatain keresztül, a 4iG csoport képes lesz támogatni a meglévő projektportfóliót és a 8×8-as járműplatformok fejlesztését is.

A Rába többségi tulajdonrészének megvásárlását hétfő reggel jelentette be a 4iG és a Rába a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A két tőzsdei vállalat részvényei kilőttek a hírre, a Rába kurzusa 20 százalékkal, a 4iG árfolyama 6 százalékkal ralizik.

