Közép-európai védelmi birodalom születik: hatalmas üzletbe fog a 4iG, és nem akárkivel fognak össze a Rábáért

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a Rába Nyrt. többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre.

A 4iG lesz a Rába többségi tulajdonosa / Fotó: Vémi Zoltán

A tranzakció közel 25 milliárd forintos értékét a társaság saját tőkéből és hitelből finanszírozza.

A 4iG SDT Zrt. a tranzakció céljára létrehozott projekttársaságon keresztül

54,34 százalékos tulajdonrészt vásárol az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től,

valamint 20 százalékos részvénycsomagot a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól.

A részvényadásvételi szerződések a versenyhatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően lépnek hatályba.

A felvásárlással a 4iG SDT Zrt. integrálja a földi mobilitási képességeket védelmi ipari portfóliójába, teljessé téve a szárazföldi–légi–űripari kompetenciáit.

A 4iG Csoport tulajdonszerzését a kötelező nyilvános ajánlattételi szakasz és a Rába átvilágításának eredményes lezárását követően

a globális védelmi ipari szereplő, a Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG Defence kisebbségi, 37 százalékos közvetett részesedést szerezhet a társaságban, míg a 4iG SDT Zrt. Magyarországon kizárólagos jogokhoz jut a Tatra katonai járművek értékesítése, összeszerelése, szervizelése és disztribúciója terén.

A partnerségről szóló előzetes megállapodást a Rába-tranzakcióval egy időben jelentette be a 4iG Csoport a Budapesti Értéktőzsdén.

A stratégiai együttműködés célja, hogy az üzleti és exportlehetőségek bővítésén keresztül a Rába Nyrt. a jövőben regionális gyártási és fejlesztési központként működjön, amely a Tatra második legnagyobb európai beszállítójaként a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes járműipari megoldásokat kínálhat.