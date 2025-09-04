Közép-európai védelmi birodalom születik: hatalmas üzletbe fog a 4iG, és nem akárkivel fognak össze a Rábáért

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a Rába Nyrt. többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre.
A tranzakció közel 25 milliárd forintos értékét a társaság saját tőkéből és hitelből finanszírozza.
A 4iG SDT Zrt. a tranzakció céljára létrehozott projekttársaságon keresztül
A részvényadásvételi szerződések a versenyhatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően lépnek hatályba.
A felvásárlással a 4iG SDT Zrt. integrálja a földi mobilitási képességeket védelmi ipari portfóliójába, teljessé téve a szárazföldi–légi–űripari kompetenciáit.
A 4iG Csoport tulajdonszerzését a kötelező nyilvános ajánlattételi szakasz és a Rába átvilágításának eredményes lezárását követően
a globális védelmi ipari szereplő, a Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG Defence kisebbségi, 37 százalékos közvetett részesedést szerezhet a társaságban, míg a 4iG SDT Zrt. Magyarországon kizárólagos jogokhoz jut a Tatra katonai járművek értékesítése, összeszerelése, szervizelése és disztribúciója terén.
A partnerségről szóló előzetes megállapodást a Rába-tranzakcióval egy időben jelentette be a 4iG Csoport a Budapesti Értéktőzsdén.
A stratégiai együttműködés célja, hogy az üzleti és exportlehetőségek bővítésén keresztül a Rába Nyrt. a jövőben regionális gyártási és fejlesztési központként működjön, amely a Tatra második legnagyobb európai beszállítójaként a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes járműipari megoldásokat kínálhat.
A felvásárlás új alapokra helyezi a Rába 129 éves örökségét, erősíti a 4iG SDT Zrt. pozícióját a nemzetközi védelmi iparban, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a Rába ismét meghatározó szereplővé váljon a szektorban.
A Rába felvásárlása meghatározó lépés a 4iG csoport védelmi ipari stratégiájának megvalósításában. A hagyományos védelmi kompetenciák és az új generációs technológiák összekapcsolásával a Rába közel 130 éves ipari örökségén alapuló modern nagyvállalat jöhet létre, amely a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes, magyar gyártású és fejlesztésű megoldásokat kínál
– mondta az akvizíció kapcsán Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke.
„Különösen fontos számunkra, hogy ebben a folyamatban olyan stratégiai partnerrel dolgozhatunk együtt, mint a Czechoslovak Group, amely nemzetközi tapasztalataival, technológiai hátterével jelentős mértékben hozzájárulhat a Rába megújulásához. A mostani tranzakcióval és a folyamatban lévő akvizíciónkkal integrált, teljes körű védelmi ipari portfóliót hozunk létre a szárazföldi, légi és űripari területeken, amely új exportpiacokat és innovációs lehetőségeket nyithat társaságaink számára” – tette hozzá Jászai Gellért.
A felvásárlásról sóló bejelentésre 11 százalékkal ugrott meg hétfő reggel a Rába részvényárfolyama. A 4iG kurzusa 5 százalékkal lőtt ki a nyitást követően.
Az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. tőzsdén kívüli ügylet keretében részvényadásvételi-szerződéseket kötött a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalatával a Rába Járműipari Holding Nyrt. 54,34 százalékos többségi tulajdonrészének eladására – jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.
